Глава государства принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз

Главе государства была представлена тематическая программа, отражающая историко-культурное наследие Казахстана. Были представлены работы мастеров по керамике и дереву, образцы швейного и ювелирного искусства, изделия из кожи, а также произведения художников, отражающие богатство и разнообразие национальных традиций.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев осмотрел площадки, на которых проходили национальные спортивные игры.

В ходе мероприятия были показаны элементы единоборств (қазақ күресі), состязания по поднятию тяжестей, қол күресі, асық ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ, ләңгі тебу и қошқар көтеру и другие.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Туркестанской области. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После в своем выступлении перед общественностью Туркестанской области Президент отметил, что Туркестан — это священная обитель братских тюркских народов. Он подчеркнул историческую роль города в судьбе казахского народа.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил признательность казахстанцам, активно участвовавшим в референдуме, отметив, что новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения.

Ранее Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.