Глава государства принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил комплекс «Керуен-сарай», где принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Наурызу, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Главе государства была представлена тематическая программа, отражающая историко-культурное наследие Казахстана. Были представлены работы мастеров по керамике и дереву, образцы швейного и ювелирного искусства, изделия из кожи, а также произведения художников, отражающие богатство и разнообразие национальных традиций.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев осмотрел площадки, на которых проходили национальные спортивные игры.
В ходе мероприятия были показаны элементы единоборств (қазақ күресі), состязания по поднятию тяжестей, қол күресі, асық ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ, ләңгі тебу и қошқар көтеру и другие.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Туркестанской области. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
После в своем выступлении перед общественностью Туркестанской области Президент отметил, что Туркестан — это священная обитель братских тюркских народов. Он подчеркнул историческую роль города в судьбе казахского народа.
Также Касым-Жомарт Токаев выразил признательность казахстанцам, активно участвовавшим в референдуме, отметив, что новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения.
Ранее Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.