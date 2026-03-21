Президент вручил госнаграды ряду граждан в Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду граждан, внесших значительный вклад в развитие нашей страны, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
После в своем выступлении перед общественностью Туркестанской области Президент отметил, что Туркестан — это священная обитель братских тюркских народов. Он подчеркнул историческую роль города в судьбе казахского народа.
Также Касым-Жомарт Токаев выразил признательность казахстанцам, активно участвовавшим в референдуме, отметив, что новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения.
