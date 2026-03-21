Касым-Жомарт Токаев назвал главную движущую силу передовых стран

— Я хотел бы затронуть еще один важный вопрос. По мнению экспертов, в эпоху искусственного интеллекта численность населения не будет играть роль решающего фактора.

Соответственно, ключевое значение будут играть не количество людей, а их знания и способности. Поэтому всем нам, прежде всего, Правительству, следует уделить особое внимание сфере образования.

Все развитые страны широко привлекают высококвалифицированных, талантливых людей, ученых, особенно молодежь, и создают для них благоприятные условия.

В конце концов, главной движущей силой передовых стран являются образованные, интеллектуальные, трудолюбивые и усердные граждане. Это очевидно. Если мы тоже хотим добиться прогресса, мы должны эффективно реализовывать такую политику.

Нам необходимо максимально повысить качество человеческого капитала. Это требование эпохи конкуренции, беспрецедентное новое явление. Мы должны осознанно подойти к этим тенденциям и быть готовыми к ним, — сказал Глава государства в своем выступлении перед общественносью Туркестанской области.