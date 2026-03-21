телерадиокомплекс президента РК
    13:55, 21 Март 2026 | GMT +5

    Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области

    Сохранение уникального облика древнего города, защита культурного наследия и устойчивое развитие Туркестанской области входят в число приоритетных задач для всей страны. Об этом Глава государства заявил в своем выступлении перед общественностью региона, передает агентство Kazinform. 

    Фото: акимат Туркестанской области

    — Как Глава государства я уделяю этим вопросам особое внимание. Год назад был законодательно закреплен особый статус Туркестана. Сегодня можно с уверенностью сказать, что темпы развития региона в целом хорошие, проводится большая работа. Аким Нуралхан Кушеров активно осуществляет свою деятельность, он владеет ситуацией на местах, уверен, что он добьется положительных результатов, — сказал Президент. 

    Он также отметил, что в прошлом году рост экономики составил около 14%.

    — Положительная динамика наблюдается во всех отраслях. Налоговые поступления впервые превысили 1 трлн тенге. В регион привлечено 1,7 трлн тенге инвестиций, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

    Президент обратил внимание и на вопросы водо- и газоснабжения в регионе. 

    — По данным Правительства, большинство населенных пунктов обеспечено чистой питьевой водой, однако в некоторых районах сохраняются определенные проблемы. Профильное министерство совместно с акиматом должны в краткие сроки решить все вопросы. Что касается газоснабжения, то им охвачено около 90% населения области. Кроме того, в области открыто 83 социальных объекта. В рамках национального проекта «Келешек мектептері» построено 16 новых учебных заведений. В сельской местности введено в эксплуатацию 35 объектов здравоохранения, — сказал Глава государства. 

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

    Махаббат Сыздыкова
