Самый большой шанырак: в Алматы в дни Наурыза установлен мировой рекорд
Торжественная регистрация события состоялась перед началом праздничного концерта в парке Первого Президента, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.
Установленный в центре парка шанырак высотой более 11 метров и диаметром свыше 20 метров был занесен в мировую книгу рекордов Global Best of Records. Специально к этому событию был изготовлен сырлы сырмак длиной более 100 метров.
Главный офицер подразделения по регистрации рекордов в странах Азии и Африки Куандык Кудайбергенов осуществил регистрационную запись и торжественно вручил сертификат акиму Бостандыкского района Алматы Азамату Калдыбекову.
В ходе мероприятия, которое увидели многие алматинцы и гости мегаполиса, женщины в национальной одежде развернули под импровизированным шаныраком вытканный сырлы сырмак.
Зрелище вызвало большой интерес у публики — многие гости делали фотографии и снимали видео на фоне масштабной конструкции.
О значимости события рассказал Куандык Кудайбергенов.
— Книга рекордов Global Best of Records входит в число известных мировых реестров наряду с Книгой рекордов Гиннесса. Наша книга является одной из крупнейших в мире и объединяет 89 стран, — отметил он.
В рамках концертной программы главный офицер подразделения по регистрации рекордов в странах Азии и Африки также вручил награды группе мастеров, изготовивших рекордный по размерам сырлы сырмак.
Событие стало яркой демонстрацией национального искусства и самобытности казахстанских мастеров.