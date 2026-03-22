    20:18, 21 Март 2026 | GMT +5

    Самый большой шанырак: в Алматы в дни Наурыза установлен мировой рекорд

    Торжественная регистрация события состоялась перед началом праздничного концерта в парке Первого Президента, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Установленный в центре парка шанырак высотой более 11 метров и диаметром свыше 20 метров был занесен в мировую книгу рекордов Global Best of Records. Специально к этому событию был изготовлен сырлы сырмак длиной более 100 метров.

    Главный офицер подразделения по регистрации рекордов в странах Азии и Африки Куандык Кудайбергенов осуществил регистрационную запись и торжественно вручил сертификат акиму Бостандыкского района Алматы Азамату Калдыбекову.

    В ходе мероприятия, которое увидели многие алматинцы и гости мегаполиса, женщины в национальной одежде развернули под импровизированным шаныраком вытканный сырлы сырмак.

    Зрелище вызвало большой интерес у публики — многие гости делали фотографии и снимали видео на фоне масштабной конструкции.

    О значимости события рассказал Куандык Кудайбергенов.

    — Книга рекордов Global Best of Records входит в число известных мировых реестров наряду с Книгой рекордов Гиннесса. Наша книга является одной из крупнейших в мире и объединяет 89 стран, — отметил он.

    В рамках концертной программы главный офицер подразделения по регистрации рекордов в странах Азии и Африки также вручил награды группе мастеров, изготовивших рекордный по размерам сырлы сырмак.

    Событие стало яркой демонстрацией национального искусства и самобытности казахстанских мастеров.

    Динара Жусупбекова
