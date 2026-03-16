    09:24, 16 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан завершил зимние Паралимпийские игры в Италии с двумя медалями

    В Италии завершились XIV зимние Паралимпийские игры. На соревнованиях Казахстан выступил в двух видах спорта с 7 спортсменами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    В пара биатлоне и пара лыжных гонках честь страны защищали Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин, а в лыжных гонках — Владислав Кобаль, Анна Грачова и Нурлан Алимов.

    На Паралимпийских играх Ербол Хамитов завоевал историческое золото на дистанции 4,5 км (гонка преследования) в пара биатлоне. Также он стал бронзовым призёром в классическом спринте на дистанции 1500 м в пара лыжных гонках.

    — Завершились XIV зимние Паралимпийские игры. Сборная Казахстана завоевала одну золотую и одну бронзовую медаль. В эстафете сборная страны вошла в пятёрку лучших команд. Эти достижения являются результатом системной поддержки государства и совместной работы по развитию параспорта. В подготовительном периоде спортсменам создавались все необходимые условия, включая работу комплексной медицинской группы и проведение международных учебно-тренировочных сборов на лучших зимних базах. Подготовка команды также проходила под консультированием опытного международного специалиста и многократного чемпиона Паралимпийских игр Романа Петушкова. Благодаря такой совместной работе спортсмены сборной показали высокий уровень мастерства на соревнованиях, — отметил руководитель управления Комитета по делам спорта и физической культуры Марат Каскырбаев.

    Отметим, что XIV зимние Паралимпийские игры Милан-Кортина проходили с 6 по 15 марта. В соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из 55 стран. Были разыграны 79 комплектов медалей в пара лыжных гонках, пара биатлоне, пара хоккее, горнолыжном спорте, пара сноуборде и керлинге на колясках.

    О том, какие рекорды Казахстан поставил на Паралимпиаде-2026, можно прочитать здесь.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Параспорт
    Динара Жусупбекова
