Казахстан завершил зимние Паралимпийские игры в Италии с двумя медалями

В пара биатлоне и пара лыжных гонках честь страны защищали Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин, а в лыжных гонках — Владислав Кобаль, Анна Грачова и Нурлан Алимов.

На Паралимпийских играх Ербол Хамитов завоевал историческое золото на дистанции 4,5 км (гонка преследования) в пара биатлоне. Также он стал бронзовым призёром в классическом спринте на дистанции 1500 м в пара лыжных гонках.

— Завершились XIV зимние Паралимпийские игры. Сборная Казахстана завоевала одну золотую и одну бронзовую медаль. В эстафете сборная страны вошла в пятёрку лучших команд. Эти достижения являются результатом системной поддержки государства и совместной работы по развитию параспорта. В подготовительном периоде спортсменам создавались все необходимые условия, включая работу комплексной медицинской группы и проведение международных учебно-тренировочных сборов на лучших зимних базах. Подготовка команды также проходила под консультированием опытного международного специалиста и многократного чемпиона Паралимпийских игр Романа Петушкова. Благодаря такой совместной работе спортсмены сборной показали высокий уровень мастерства на соревнованиях, — отметил руководитель управления Комитета по делам спорта и физической культуры Марат Каскырбаев.

Отметим, что XIV зимние Паралимпийские игры Милан-Кортина проходили с 6 по 15 марта. В соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из 55 стран. Были разыграны 79 комплектов медалей в пара лыжных гонках, пара биатлоне, пара хоккее, горнолыжном спорте, пара сноуборде и керлинге на колясках.

