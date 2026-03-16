Казахстан поставил ряд рекордов на Паралимпиаде-2026: необычные факты

Паралимпийские игры наряду с Олимпийскими традиционно являются главными стартами четырехлетия. Для болельщиков и экспертов оба эти соревнования — определенный индикатор развития спорта, соответственно олимпийского и паралимпийского, в разных странах мира.

Но есть и свои нюансы. Олимпийские медали принято считать показателем экономического развития стран, развитой научно обоснованной системы подготовки атлетов и престижа страны. Паралимпийские медали отражают развитие социальной сферы, доступной среды, инклюзии и государственной поддержки людей с ограниченными возможностями.

Самая успешная зимняя Паралимпиада в истории Казахстана

Выступление сборных Казахстана на Олимпийских и Паралимпийских играх последних лет имеют одну интересную тенденцию — паралимпийцы уже восьми лет подряд стабильно показывают результаты куда более высокие, чем олимпийцы, как на летних Играх, так и на зимних. Милан-Кортина-2026 не стали исключением.

Посудите сами. На Олимпиаде-2026 Казахстан с одной медалью занял 19 место в общем зачете, а в топ-10 олимпийцы попадали 12 раз (причем, в топ-5 только один раз). На Паралимпиаде-2026 Казахстан с двумя медалями (золото и бронза) занял в медальном зачете 18 место, в топ-10 казахстанские паралимпийцы попадали чаще - 13 раз, причем в топ-5 казахстанские спортсмены отмечались четыре раза.

В целом же, на Паралимпиаде-2026 Казахстан представил рекордное количество участников — семь спортсменов. Ранее на зимние ПараИгры в таком представительном составе свою делегацию Казахстан не отправлял (прежний рекорд — пять параатлетов, был зафиксирован четыре года назад в Пекине-2022).

Первый мультимедалист Казахстана за 30 лет участия в Олимпиадах и Паралимпиадах

Система розыгрыша медалей в разных видах спорта на Олимпиаде и Паралимпиаде отличается. Чтобы одному спортсмену стать многократным призером Олимпиады или Паралимпиады в дзюдо, например, тяжелой атлетике, пауэрлифтинге или боксе, нужно выигрывать эти медали каждые четыре года, сохраняя форму и конкурентоспособность сквозь четырехлетия. Такие примеры есть в казахстанском спорте - Елдос Сметов, Давид Дегтярев и ряд других атлетов брали медали на разных Олимпиадах и Паралимпиадах.

А для выигрыша нескольких медалей Олимпиады в плавании, пулевой стрельбе, лыжных гонках или биатлоне, к примеру, достаточно хорошо подготовиться к одним Играм и выступить на них ударно, завоевывая в течение недели-двух различные награды.

Казалось бы, схема простая. Но для спортсменов из Казахстана такой способ выигрыша наград оказался давно забытым.

Дело в том, что за всю историю выступления Казахстана независимой командой на Олимпийских и Паралимпийских играх (как летних, так зимних), в стране было всего два спортсмена, кому удавалось выиграть за одни Игры несколько медалей. Такое достижение на счету у лыжника Владимира Смирнова на зимней Олимпиаде в 1994 году и стрелка Сергея Беляева на летней Олимпиаде в 1996-м. В 2026 году спортсмен-паралимпиец Ербол Хамитов вошел в число мультмедалистов из Казахстана, сумев завоевать за одну Паралимпиаду сразу две медали — золотую и бронзовую, да еще и в двух разных видах спорта биатлоне и лыжных гонках.

Главный итог — надежда на будущее

Если среди всех достижений Казахстана на Паралимпиаде-2026 выделить одно, то можно отметить, что в Милане-Кортине на главных стартах четырехлетия дебютировали сразу трое из семи спортсменов. Набравшись опыта сейчас, они через четыре года, видя живой пример в лице Ербола Хамитова и Александра Герлица, тренируясь с ними бокс о бок, могут сами претендовать на медали.

Еще один обнадеживающий болельщиков фактор — наличие слаженной команды отечественных специалистов мирового уровня в паралимпийской сборной по лыжным гонкам и биатлону, включая сервисменов, тренеров, массажистов и психологов. Они работают бок о бок несколько паралимпийских циклов и понимают друг друга с полуслова, умеют подобрать смазку так, чтобы лыжи у спортсменов ехали по-чемпионски.

Третью зимнюю Паралимпиаду подряд Казахстан выигрывает медали, и делают это разные спортсмены (в 2018-м Александр Колядин выиграл золото, в 2022-м Александр Герлиц бронзу и в 2026-м Ербол Хамитов две медали - золото и бронзу). Этот факт лучше всяких слов доказывает наличие слаженной системы подготовки и все более богатого опыта в казахстанской команде, которая при сохранении и увеличении поддержки способна прогрессировать еще быстрее.