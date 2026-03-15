Александр Герлиц остановился в шаге от медали Паралимпиады-2026

На дистанции 20 км среди спортсменов, соревнующих стоя, казахстанский спортсмен Александр Герлиц (класс LW6) едва не выиграл медаль. Он занял четвертое место, пропустив на подиум трех китайских лыжников.

До третьего места Герлицу не хватило 35,6 секунд. Еще один казахстанец Владислав Кобаль занял восьмое место.

Напомним, что в активе сборной Казахстана на Паралимпиаде-2026 две медали — золото и бронза. Обе выиграл Ербол Хамитов.

Казахстанец Ербол Хамитов свое первое интервью после выигрыша бронзовой медали Паралимпиады-2026 дал корреспонденту Kazinform.

А после выигрыша золотой медали также эксклюзивно для Kazinform рассказал о новых целях, которых хочет достичь в спорте.

Отметим, что на зимней Паралимпиаде-2026 Казахстан представляют семь спортсменов в двух видах спорта — биатлоне и лыжных гонках среди паралимпийцев.

