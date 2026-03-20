Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
— Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Ораза айт! Это особый и священный праздник для всех мусульман, который олицетворяет духовное очищение и просветление, взаимное уважение и солидарность, скромность и умеренность, милосердие и добропорядочность. Соблюдая тридцатидневный пост, верующие находятся в гармонии с собой и миром, укрепляют стойкость духа, делят радость бытия с окружающими, протягивают руку помощи нуждающимся. Эти принципы отражают подлинную суть Ислама, служат утверждению высоких нравственных ценностей и гуманистических идеалов, на которых зиждется наше общество.
Президент отметил, что весьма символично, что в этом году Ораза айт совпал с Наурызом, знаменуя новый исторический этап в развитии нашей страны.
— Народ Казахстана принял Новую Конституцию и сделал решительный выбор в пользу светлого будущего, Справедливости, Прогресса. И этот поистине созидательный акт народной воли станет новой точкой отсчета в летописи нашего независимого государства. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть процветает наша Родина — Республика Казахстан! Ораза айт қабыл болсын!