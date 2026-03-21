    17:37, 21 Март 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев посетил концерт по случаю праздника Наурыз

    На территории комплекса «Керуен-сарай» зрителям была представлена концертная программа, отражающая атмосферу весны и обновления, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Президент посетил концерт по случаю праздника Наурыз
Фото: Акорда
    Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Туркестанской области. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    После в своем выступлении перед общественностью Туркестанской области Президент отметил, что Туркестан — это священная обитель братских тюркских народов. Он подчеркнул историческую роль города в судьбе казахского народа.

    Также Касым-Жомарт Токаев выразил признательность казахстанцам, активно участвовавшим в референдуме, отметив, что новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения.

    Ранее Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

    Дамира Кеңесбай
