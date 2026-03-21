Полмиллиона детей по всему Казахстану одновременно исполнили народные кюи

Как отмечается, главная цель акции — сохранить национальное культурное наследие, развивать у детей эстетический вкус, патриотизм и популяризировать игру на домбре. В этом году организаторы также уделили внимание использованию цифровых технологий и возможностям искусственного интеллекта.

В рамках акции участники одновременно исполнили известные народные кюи на выбор — «Тепеңкөк», «Әлқисса» и «Ерке сылқым». К мероприятию присоединились не только школьники, но и воспитанники детских садов, а также студенты колледжей.

В Мангистауской области кюи исполняли не только на домбре, но и на других традиционных инструментах, в том числе на жетігене, продемонстрировав богатство казахского музыкального наследия. В Астане к акции присоединились сотрудники Министерства просвещения, которые исполнили кюи вместе с детьми.