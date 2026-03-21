Полмиллиона детей по всему Казахстану одновременно исполнили народные кюи
Во всех организациях образования Казахстана прошла республиканская акция домбристов «Күй күмбірі», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения.
Как отмечается, главная цель акции — сохранить национальное культурное наследие, развивать у детей эстетический вкус, патриотизм и популяризировать игру на домбре. В этом году организаторы также уделили внимание использованию цифровых технологий и возможностям искусственного интеллекта.
В рамках акции участники одновременно исполнили известные народные кюи на выбор — «Тепеңкөк», «Әлқисса» и «Ерке сылқым». К мероприятию присоединились не только школьники, но и воспитанники детских садов, а также студенты колледжей.
В Мангистауской области кюи исполняли не только на домбре, но и на других традиционных инструментах, в том числе на жетігене, продемонстрировав богатство казахского музыкального наследия. В Астане к акции присоединились сотрудники Министерства просвещения, которые исполнили кюи вместе с детьми.