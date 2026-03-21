Трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера — Токаев

— Во всех сферах, в том числе в детских садах, школах, университетах, научных институтах, медицине, промышленности, торговле и сфере услуг, не говоря уже о государственной и военной службе, главными ценностями должны быть честный труд и добросовестность, — сказал Президент.

С этой целью, как отметил Глава государства, прошлый год Казахстан посвятил популяризации и чествованию рабочих профессий.

— Это должно быть не просто очередной кампанией, а частью государственной идеологии, поэтому мы должны постоянно заниматься этой деятельностью. Не бывает плохой работы. Нельзя стыдиться честного труда. Любая работа достойна уважения. Эту мудрость должны хорошо усвоить все молодые люди. Трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера, без этого невозможны развитие и прогресс. Прогресс не приходит в нашу страну как почетный гость по особому приглашению и не достается нам в качестве ценного подарка. Для достижения прогресса все общество должно слаженно работать как единая команда. Более того, прогресс и развитие — это не только достижения в высоких технологиях или науке, это результат коллективной упорной работы во всех областях, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

