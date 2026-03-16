415 тысяч тенге в год на ребенка: финансирование детского спорта увеличили вдвое в РК

Согласно подписанному закону финансирование детского спорта увеличивается почти вдвое. Подписанный Президентом страны документ предусматривает внедрение подушевого нормативного финансирования детско-юношеских спортивных школ.

— В рамках исполнения поручения Главы государства Министерством туризма и спорта был разработан соответствующий законопроект, направленный на модернизацию системы финансирования детско-юношеского спорта. Переход на подушевое финансирование позволит повысить уровень обеспечения детско-юношеского спорта. Так, на содержание одного спортсмена в детско-юношеских спортивных школах будет выделяться в среднем 415 тысяч тенге в год, тогда как в настоящее время при сметном финансировании данный показатель составляет в среднем 233 тысяч тенге, — сказано в сообщении Минтуризма и спорта РК.

Следует отметить, что до настоящего времени Министерство туризма и спорта являлось единственным государственным органом, использующим сметную систему финансирования. В связи с этим в целях повышения эффективности управления отраслью запланирован переход на систему подушевого финансирования, отметили в ведомстве.



— Реализация проекта потребует выделения дополнительных средств из местных бюджетов. Указанные расходы поддержаны решением Республиканской бюджетной комиссии, дополнительные средства будут выделены из местных бюджетов. Внедрение подушевого нормативного финансирования во всех ДЮСШ страны планируется в 2026 году, — заключили в Министерстве туризма и спорта РК.

16 марта Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта. Текст закона публикуется в печати. Закон также направлен на улучшение условий для развития туристской отрасли и повышения эффективности мер государственной поддержки.