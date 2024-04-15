Неделя для казахстанцев оказалось непростой. Часть регионов продолжает бороться с паводками. Особенно напряженная обстановка сложилась в Петропавловске, жители которого остались без воды и света. Другая важная тема недели — принятие Сенатом закона о защите прав женщин и безопасности детей. Закон предусматривает ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей и целый комплекс профилактических мер по борьбе с домашним насилием. Еще одна тема, которую горячо обсуждают казахстанцы, как ни странно, — субботники. В Астане уборку на улицах превратили в подобие программы «Орел и решка», спрятав в парках денежные призы. А в Алматы мусор сейчас можно обменять на кофе и пиццу. Подробности — в обзорном материале корреспондента агентства Kazinform.

Паводки

Количество пострадавших от паводка населенных пунктов продолжает расти. Под воду уходят окраины Петропавловска, расположенные вблизи реки Есиль. Дамбы, которые в течение нескольких дней сооружали буквально всем миром, не спасли от подтопления.

Из-за паводка Петропавловск остался без воды. Лед разрушил опоры линии электропередачи, по которым подавалась энергия на насосную станцию. Город также оказался частично обесточен.

Из-за подтопления насосной станции необходимо было найти альтернативные источники водоснабжения , и только в субботу вечером воду начали подключать в тестовом режиме.

В помощь городу Петропавловский электротехнический завод передал три новых трансформатора собственного производства. Из Павлодара на подмогу выехали три бригады энергетиков с оборудованием. Они смогут отремонтировать опоры электропередачи, не выдержавшие напора стихии.

Тем временем, спасатели и полицейские продолжали эвакуировать жителей городских окраин. Также в Петропавловске эвакуировали заключенных колоний и спецпоселения, которые оказались в зоне подтопления.

Всего в СКО подтоплены более 900 домов. Дома эвакуированных жителей охраняют от мародеров стражи порядка. Повторный подъем воды в СКО ожидают 15–16 апреля.

В других регионах обстановка тоже пока не стабилизировалась. В Акмолинской области продолжается сбор средств, вещей и продуктов для пострадавших от паводков. 11 апреля здесь, в Буландынском районе, в результате разлива рек Жолболды, Боксук и Кайракты произошло подтопление сел Капитоновка, Иванковка, Журавлевка и Вознесенка. В районе объявлено ЧС местного масштаба. В пострадавшие села неравнодушные жители столицы, Кокшетау, соседних Биржан сал и Бурабайского районов уже направили порядка 15 тонн гуманитарной помощи.

В Атбасарском районе Акмолинской области введено чрезвычайное положение: затоплено 19 улиц, эвакуировано более 100 человек.

На помощь жителям Атырау выехали армейцы регионального командования «Юг». На борьбу со стихией направлено более тысячи военнослужащих из бригад Таразского, Шымкентского и Гвардейского гарнизонов, а также свыше шестидесяти единиц военной техники. А спецтехнику из Алматы отправили на борьбу с паводками в Уральске. К слову, зверей и птиц из местного зоосада тоже не бросили в беде, а перевезли в безопасное место.

Из-за паводков глава государства Касым-Жомарт Токаев отменил Международный форум. Всего по стране с начала паводкового периода спасено более 100 тысяч человек, из них почти 38 тысяч детей. В эвакуационных пунктах находятся больше 3194 ребенка.

Против насилия

Долгожданная и радостная новость для многих казахстанцев: в Сенате одобрили поправки в закон о правах женщин и безопасности детей. В частности, за убийство ребенка теперь устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В Уголовный кодекс вносятся следующие поправки: исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы за деяния, направленные на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица (статья 99 УК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК), вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, вводится уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

Почти «Орел и решка»

Недавно в Казахстане стартовала республиканская экологическая акция. В Астане пошли дальше всех и придумали, как мотивировать горожан ходить на субботники. Жителям столицы сообщили, что трех локациях города спрятаны денежные призы от спонсоров — по 50 тысяч тенге. И действительно, во время субботника астанчане нашли спрятанные коробочки с купюрами.

Одну из них в Центральном парке заметила Гульнар Султанкулова. На эти деньги она планирует купить сладости внукам. Еще одним счастливым обладателем приза стал сотрудник компании «Жасыл ел» Куанышбек Жуматаев. Заветную коробочку он нашел в Ботаническом саду. Третий счастливчик, обнаруживший контейнер с деньгами, пожелал остаться инкогнито, но выразил благодарность организаторам акции.

В других регионах тоже прошли субботники, хоть и без денежных подарков. Так, молодые семьи Талдыкоргана не только убрались, но и установили в парке 50 скворечников и кормушек для птиц.

А в Алматы, чтобы мотивировать жителей сдавать вторсырье на переработку, запустили акцию, в рамках которой можно обменять мусор на кофе или пиццу.

Замена денег

На этой неделе в Национальном банке рассказали, будут ли в Казахстане менять купюры и монеты, если изменится герб страны.

По словам главы НБК Тимура Сулейменова, банкноты и монеты, которые сейчас в обращении, менять не планируют. Они будут использоваться до полного износа. При этом срок жизни монеты составляет минимум 20 лет.

Однако, если решение об изменении герба все же будет принято, новые банкноты будут печататься уже с другим дизайном.

10-летний герой

В Кокшетау школьник, несмотря на сломанную ногу, спас из пожара годовалого брата. Возгорание произошло в одном из частных домов в городе Кокшетау. Внутри находились только 10-летний Артур и его младший брат Эмиль. Школьник с загипсованной ногой смог сам отключить рубильник и эвакуироваться через окно вместе с малышом.

«Старлинк» в школах

В Восточно-Казахстанской области в сельской школе впервые подключили спутникоый интернет от «Starlink». Благодаря этому, скоростной интернет появился в общеобразовательной школе села Сенное. В 2024 году планируется установить интернет от «Starlink» в 170 школах области.

Также в ближайшее время к высокоскоростному спутниковому интернету будут подключены первые 33 школы Туркестанской области, испытывающие проблемы со связью.

Единый код

На этой неделе казахстанцам пообещали, что в 2025 году для всех банков запустят единый QR-код.

Как сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, идея заключается в том, чтобы Национальная платежная корпорация создала систему, когда выпускаемые отдельными банками QR-коды были взаимочитаемы. Он привел пример, что сейчас карточкой Halyk невозможно рассчитываться по терминалу Kaspi и наоборот. Часть потребителей из-за этого предпочитает платить наличными.

Дело Бишимбаева

Казахстанцы и весь мир продолжают внимательно следить за судом по громкому делу об убийстве Салтанат Нукеновой. К сожалению, на этой неделе в СМИ появились фото и видеоизображение присяжных заседателей. В связи с этими журналистам теперь запрещено присутствовать в зале суда. Суд инициировал процедуру привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Также из последних новостей: подруга и помощница Салтанат Нукеновой дали показания. Из переписки с подругой стало известно, что Салтанат Нукенова считала, что Куандык Бишимбаев будет ей мстить. А позже двокаты Бишимбаева заявили об отводе судьи Кульбаевой.

Ранее в зале суда допросили брата погибшей Айтбека Амангельды, озвучили результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра Салтанат Нукеновой Айнур Нукенова и подруга погибшей Аида Ахмедина, а также независимый эксперт и другие свидетели.