Касым-Жомарт Токаев отменил Международный форум Астана из-за паводков

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны принял решение отменить проведение Международного форума Астана 13–14 июня этого года, передает агентство Kazinform со ссылккой на Акорду

Президент выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению.



Международный форум Астана возобновит работу в 2025 году.

Концепция международного форума Астана разработана для решения четырех ключевых глобальных вопросов. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Напомним, 13-14 июня 2024 года в Астане под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева должна была пройти главная международная конференция региона — Международный форум Астана (AIF). Опираясь на успех первого Форума в 2023 году, мероприятие этого года предоставило бы мировому сообществу исключительную возможность вновь объединиться перед лицом нарастающих вызовов глобальной безопасности, стабильности и процветанию.