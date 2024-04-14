Спецтехнику из Алматы отправили на борьбу с паводками в Уральске

Акимат Алматы по поручению Премьер-министра отправляет специальную технику для ликвидации последствий паводков в Уральске, передает корреспондент агентства Kazinform.

51 единица техники от Алматы уже находится в Уральске. 12 апреля по железной дороге отправлен состав, который включает в себя самосвалы, грейдеры, бульдозеры, а также погрузчики. Для круглосуточной работы по ликвидации последствий паводков также отправляются порядка 400 водителей спецтехники, в составе вспомогательного персонала присутствуют медики, служба ЧС и работники акимата.

Фото: акимат Алматы

По прибытии в Уральск сформированный оперативный штаб возглавит руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматы Талгат Малыбаев.

— Первая партия из 47 единиц отправлена 12 апреля, утром будет отправлена вторая партия. На сегодняшний день в Уральске уже 51 единица техники дислоцирована, — прокомментировал Талгат Малыбаев.

Кроме того, алматинские предприниматели, крупные строительные компании также предоставили свою специальную технику с механизаторами и водителями для помощи пострадавшему региону. Для обеспечения полной автономной работы персонал укомплектован полевой кухней, биотуалетами и полевыми палатками, пожарной техникой, ассенизатором, водовозом, передвижным командным пунктом, а также другим необходимым инвентарем.

Фото: акимат Алматы

Как сообщили в акимате города, согласно плану акимат Алматы направит более 200 единиц специальной техники. Прибытие состава с техникой и персоналом ожидается уже в понедельник, 15 апреля.

Также от ДЧС Алматы в Атыраускую область попутно направлено три единицы техники, из них: две пожарно-насосные станции на шасси «КаМАЗ», автомобиль пожарный рукавный, предназначенный для откачки больших объемов воды, а также семь человек личного состава.

Фото: акимат Алматы

Ранее из Алматы в Атыраускую область была направлена гуманитарная помощь силами Службы спасения аппарата акима города.