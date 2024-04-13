Алматинцы смогут обменять мусор на кофе или пиццу: акимат запустил акцию

15 апреля стартует акция «Обменяй мусор на кофе или снэк» в рамках кампании «Алматы - наш общий дом», она продлится до 8 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, экологическая инициатива мотивирует горожан собирать и сдавать на переработку вторичное сырье в обмен на подарочные купоны. Акция направлена на повышение осведомленности о проблемах, связанных с отходами, и важностью их переработки.

«Принять участие в акции могут все желающие жители и гости Алматы. Участникам предлагается самостоятельно собрать определенное количество вторичного сырья для переработки, включая макулатуру, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, стеклянные бутылки», - отметили в акимате.

Собранные материалы сдаются в пункты приема вторичного сырья по следующим адресам:

Алатауский район, Ecosen, микрорайон Нуркент, 7/1

Алмалинский район, Ecosen, улица Байзакова, 73/1;

Бостандыкский район, Ecosen, улица Розыбакиева, 247/3;

Ауэзовский район, Kazakhstan Waste Recycling, 8-й микрорайон, 58а;

Ауэзовский район, Kazakhstan Waste Recycling, микрорайон Аксай-3, 1а/1.

Бостандыкский район, Kazakhstan Waste Recycling, улица Тимирязева, 81/3 киоск;

Медеуский район, Kazakhstan Waste Recycling, микрорайон Самал-1, 32 киоск;

Медеуский район, Магазин эко-товаров «Hello Eco», микрорайон Самал-2, дом 56А

Жетысуский район, пункт приема находится по улице Казыбаева, 264а (Карина Trading)

Наурызбайский район, пункт приема находится по проспекту Райымбека, 548/2

Турксибский район, пункт приема находится в микрорайоне Жас Канат, 1/28

За каждый материал предлагается обмен в виде купона пяти видов: купон на пиццу, бургер, кофе, донер и додстер. Каждый выданный купон будет иметь свой уникальный промокод с адресами точек питания, участвующих в данной акции.

Участники могут обменять вторсырье на купоны на следующих условиях:

2 кг макулатуры (бумага, картон) на купон кофе;

1 кг пластиковых бутылок (ПЭТ-бутылки) на купон бургера;

1 кг алюминиевых банок на купон донера или додстера;

3 кг прозрачных стеклянных (бесцветных) бутылок на купон пиццы.

8 апреля стартовала кампания «Алматы – наш общий дом», которая призвана формировать ценности бережного отношения к городской инфраструктуре. Она продлится до 8 мая. Аким города Ерболат Досаев призвал жителей и гостей Алматы объединиться для того, чтобы город был еще лучше и краше.