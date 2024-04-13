Молодежь Талдыкоргана приняла участие в благоустройстве своего родного края

Молодые семьи Талдыкоргана вместе с волонтерами приняли активное участие в благоустройстве своего родного края в рамках акции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform.

Главная цель их усилий — установка 50 скворечников и кормушек для птиц в парке ветеранов областного центра. Это инициативное мероприятие не только способствует сохранению богатого природного наследия региона, но и привлекает внимание к важности бережного отношения к окружающей среде.

Не только взрослые, но и дети с энтузиазмом включились в процесс, стремясь создать безопасные места для пернатых обитателей. Значимую поддержку акции оказало руководство области, в лице акима Жетысу Бейбита Исабаева и его заместителей.

— Эта акция становится ярким примером для подрастающего поколения о важности бережного отношения и уважения к природе. Участие молодых семей в установке скворечников — это не только работа по благоустройству, но и передача ценных уроков детям о ответственности за окружающую среду и заботе о животном мире. Такие мероприятия способствуют формированию экологического сознания с самого раннего возраста, поскольку они позволяют молодежи понять, какие усилия необходимы для сохранения природы и биоразнообразия, — говорят организаторы мероприятие.

По их словам, участие в акции также сплочает местное сообщество и поддерживает дух солидарности и сотрудничества. Это инициатива, которая не только способствует сохранению природы, но и укрепляет общественную активность и гражданскую ответственность. «Таза Қазақстан» становится не только символом заботы о природе, но и движущей силой формирования ценностей экологической культуры в обществе.