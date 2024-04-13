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    12:55, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Молодежь Талдыкоргана приняла участие в благоустройстве своего родного края

    ко-акция в Талдыкоргане: Строительство скворечников для сохранения природы Жетысу
    Фото: Жеңіс Ысқабай, Руслан Кадыров

    Молодые семьи Талдыкоргана вместе с волонтерами приняли активное участие в благоустройстве своего родного края в рамках акции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform.

    Главная цель их усилий — установка 50 скворечников и кормушек для птиц в парке ветеранов областного центра. Это инициативное мероприятие не только способствует сохранению богатого природного наследия региона, но и привлекает внимание к важности бережного отношения к окружающей среде.

    Не только взрослые, но и дети с энтузиазмом включились в процесс, стремясь создать безопасные места для пернатых обитателей. Значимую поддержку акции оказало руководство области, в лице акима Жетысу Бейбита Исабаева и его заместителей.

    — Эта акция становится ярким примером для подрастающего поколения о важности бережного отношения и уважения к природе. Участие молодых семей в установке скворечников — это не только работа по благоустройству, но и передача ценных уроков детям о ответственности за окружающую среду и заботе о животном мире. Такие мероприятия способствуют формированию экологического сознания с самого раннего возраста, поскольку они позволяют молодежи понять, какие усилия необходимы для сохранения природы и биоразнообразия, — говорят организаторы мероприятие.

    По их словам, участие в акции также сплочает местное сообщество и поддерживает дух солидарности и сотрудничества. Это инициатива, которая не только способствует сохранению природы, но и укрепляет общественную активность и гражданскую ответственность. «Таза Қазақстан» становится не только символом заботы о природе, но и движущей силой формирования ценностей экологической культуры в обществе.

    Теги:
    Жетысуская область Природа Волонтеры Талдыкорган
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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