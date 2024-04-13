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    13:30, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Впервые спутниковый интернет «Starlink» подключен в сельской школе ВКО

    Впервые спутниковый интернет «Starlink» подключен в сельской школе ВКО
    Фото: акимат Улкен Нарынского района

    В Восточно-Казахстанской области впервые подключен в сельской школе спутникоый интернет «Starlink», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Впервые спутниковый интернет «Starlink» подключен в сельской школе ВКО
    Фото: акимат Улкен Нарынского района

    В общеобразовательной школе села Сенное Улкен Нарынского района установлен «Starlink», и заработал интернет.

    Как сообщило управление цифровизации и архивов ВКО, в этом году планируется установить такой интернет в 170 школах области. 

    Впервые спутниковый интернет «Starlink» подключен в сельской школе ВКО
    Фото: акимат Улкен Нарынского района

    - И все же, в этих школах позднее будет проведен полноценный интернет. Сейчас «Starlink» является одной из передовых сетей по качеству. Его скорость может достигать 120 мегабит в секунду и даже выше. Также его подключение производится быстро, – говорится в сообщении. 

    По словам исполняющего обязанности акима Улкен Нарынского района Ельдоса Байрахметова, в селе Сенное сейчас проживают 255 человек. В этом селе раньше совсем не было интернета. 

    - Мы благодарны за то, что первый спутниковый интернет подключен в школе нашего округа. В этой общеобразовательной школе 31 ученик. Теперь, когда подключен интернет, будут созданы условия для того, чтобы они получили качественное образование, имели доступ к нужной информации, – сказал и.о. акима.

    Теги:
    Илон Маск Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Интернет школа
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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