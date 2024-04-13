Впервые спутниковый интернет «Starlink» подключен в сельской школе ВКО

В Восточно-Казахстанской области впервые подключен в сельской школе спутникоый интернет «Starlink», передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Улкен Нарынского района

В общеобразовательной школе села Сенное Улкен Нарынского района установлен «Starlink», и заработал интернет.

Как сообщило управление цифровизации и архивов ВКО, в этом году планируется установить такой интернет в 170 школах области.

Фото: акимат Улкен Нарынского района

- И все же, в этих школах позднее будет проведен полноценный интернет. Сейчас «Starlink» является одной из передовых сетей по качеству. Его скорость может достигать 120 мегабит в секунду и даже выше. Также его подключение производится быстро, – говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности акима Улкен Нарынского района Ельдоса Байрахметова, в селе Сенное сейчас проживают 255 человек. В этом селе раньше совсем не было интернета.