Впервые спутниковый интернет «Starlink» подключен в сельской школе ВКО
В Восточно-Казахстанской области впервые подключен в сельской школе спутникоый интернет «Starlink», передает корреспондент агентства Kazinform.
В общеобразовательной школе села Сенное Улкен Нарынского района установлен «Starlink», и заработал интернет.
Как сообщило управление цифровизации и архивов ВКО, в этом году планируется установить такой интернет в 170 школах области.
- И все же, в этих школах позднее будет проведен полноценный интернет. Сейчас «Starlink» является одной из передовых сетей по качеству. Его скорость может достигать 120 мегабит в секунду и даже выше. Также его подключение производится быстро, – говорится в сообщении.
По словам исполняющего обязанности акима Улкен Нарынского района Ельдоса Байрахметова, в селе Сенное сейчас проживают 255 человек. В этом селе раньше совсем не было интернета.
- Мы благодарны за то, что первый спутниковый интернет подключен в школе нашего округа. В этой общеобразовательной школе 31 ученик. Теперь, когда подключен интернет, будут созданы условия для того, чтобы они получили качественное образование, имели доступ к нужной информации, – сказал и.о. акима.