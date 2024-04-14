В Петропавловске под воду уходят окраинные микрорайоны, расположенные вблизи реки Есиль. Дамбы, которые в течение нескольких дней сооружали буквально всем миром, не спасли их от подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аким города Серик Мухамедиев на брифинге сообщил, что прорыва дамб не произошло. Вода пошла через верх сооружений.

— Был перелив. Мы рассчитали, распланировали, видели, что вода будет примерно на 1,5 и чуть выше уровня 2017-го года. Исходя из этого подняли дамбы. Но осложнил ситуацию лед, который разрушал тело. Во-вторых, вода поднялась выше прогнозируемого уровня. Думаю, что работа проводилась не зря. Меньше произойдет разрушений, дамбы сдерживают немного воду. Мы сделали все, что могли. И пленкой затягивали, и баннерами, чтобы меньше с водой соприкасались дамбы. Глина была хорошего качества. Дамба по улице Ущева пока в нормальном состоянии, пока перелива через нее нет. Но вода уже идет по «Подгорному» микрорайону, — сказал С. Мухамедиев.

Он добавил, что после паводка пересмотрят все показатели. Если до 1997-го года критической точкой были 86 метров над уровнем моря, после этого года — 98 метров. Сейчас ориентировочно — 102 метра.