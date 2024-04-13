Три трансформатора передал завод для горводоканала Петропавловска

Петропавловский электротехнический завод передал в помощь городу три новых трансформатора собственного производства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации предприятия, два трансформатора типа ТМГ 630/10-0,4 кВ Д/Ун-11 и один ТМГ 1000/6-0,4кВ Д/Ун-11 понадобятся при восстановлении электроснабжения насосной станции города и других участков.

12-го апреля прекратилось водоснабжение Петропавловска из-за аварийного отключения насосной станции первого подъема ТОО «Кызылжар су». Лед обрушил опоры линии электропередачи. Энергетики работали всю ночь в тяжелых условиях. Однако утром аким Петропавловска Серик Мухамедиев сообщил, что пока подключение невозможно. Вода подошла к защитной дамбе, которую сооружали вокруг насосной станции, и поднялась до верхнего уровня вала. Город временно будут переключать на альтернативные источники водоснабжения. Пока петропавловцы смогут пользоваться технической водой из крана. Питьевую будут подвозить.

Сегодня в городе происходят веерные отключения электроэнергии. В районе Речпорта льдины повредили опоры линии электропередачи 110 кВ.