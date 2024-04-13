В Петропавловске отключился свет

Несколько микрорайонов Петропавловска остались без электроэнергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», причиной стало повреждение опоры линии электропередачи.

— В районе Речпорта из-за паводка произошло повреждение опоры линии электропередачи 110 кВ, находящейся на балансе ЖКХ, в результате чего отключилась электроэнергия частично в нескольких микрорайонах города. Бригады АО «Северо-Казахстанская РЭК» восстанавливают электроснабжение. Технологическое нарушение не критическое. Просим не поддаваться панике, — прокомментировали в пресс-службе.

В это время шел брифинг с участием акима города Серика Мухамедиев. Он подтвердил, что столб накренился.

— Думаю, потребуется 4-5 часов на переподключение на другие подстанции, — сказал С. Мухамедиев.

Напомним, со вчерашнего дня в Петропавловске отключилось водоснабжение.