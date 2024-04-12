Петропавловск остался без воды

В Петропавловске утром исчезла вода в кранах. Причиной стало аварийное отключение электроэнергии на насосной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 9:55 часов в Петропавловске произошло аварийное отключение электроэнергии на насосной станции первого подъема ТОО «Кызылжар су».

— Электроснабжающая компания ведет восстановительные работы. Подключение воды будет осуществлено после подачи электроэнергии на насосную станцию. Все социальные объекты будут обеспечены подвозом воды. Прошу не поддаваться панике и верить только официальной информации, — прокомментировал заместитель директора ТОО «Кызылжар су» Арман Саутов.

Пока готовился официальный комментарий, чаты в мессенджерах облетели самые разные сообщения о причине прекращения водоснабжения. Горожане разбирают воду в магазинах.