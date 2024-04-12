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    12:07, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Петропавловск остался без воды

    горячая вода
    Фото: freepik.com

    В Петропавловске утром исчезла вода в кранах. Причиной стало аварийное отключение электроэнергии на насосной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В 9:55 часов в Петропавловске произошло аварийное отключение электроэнергии на насосной станции первого подъема ТОО «Кызылжар су». 

    — Электроснабжающая компания ведет восстановительные работы. Подключение воды будет осуществлено после подачи электроэнергии на насосную станцию. Все социальные объекты будут обеспечены подвозом воды. Прошу не поддаваться панике и верить только официальной информации, — прокомментировал заместитель директора ТОО «Кызылжар су» Арман Саутов.

    Пока готовился официальный комментарий, чаты в мессенджерах облетели самые разные сообщения о причине прекращения водоснабжения. Горожане разбирают воду в магазинах.

    Теги:
    Петропавловск Регионы Казахстана Вода
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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