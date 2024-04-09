Дамбой защищают горводоканал в Петропавловске

Заместитель директора предприятия Арман Саутов сообщил, что работы должны завершить к сегодняшнему вечеру.

- Когда мы ждали большую воду в 2017-м году, быстро построили своими силами дамбу, которая нас тогда и спасла. В этом году было указание поднять дамбу еще на метр, чем мы сейчас и занимаемся. Мы сами все делаем, глину нам привозит акимат. Когда вода в 2017 году поднималась, она заходила к нам на территорию. Если вода будет чуть выше, может снова пойти на территорию. Поэтому мы и строим дамбу внутри нашего предприятия, - прокомментировал А.Саутов.