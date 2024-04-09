Дамбой защищают горводоканал в Петропавловске
В Петропавловске на территории водоснабжающего предприятия ТОО «Кызылжар су» укрепляют имеющийся защитный вал, чтобы не допустить подтопления насосной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.
Заместитель директора предприятия Арман Саутов сообщил, что работы должны завершить к сегодняшнему вечеру.
- Когда мы ждали большую воду в 2017-м году, быстро построили своими силами дамбу, которая нас тогда и спасла. В этом году было указание поднять дамбу еще на метр, чем мы сейчас и занимаемся. Мы сами все делаем, глину нам привозит акимат. Когда вода в 2017 году поднималась, она заходила к нам на территорию. Если вода будет чуть выше, может снова пойти на территорию. Поэтому мы и строим дамбу внутри нашего предприятия, - прокомментировал А.Саутов.
Дамбу возводят на станции второго подъема. Отсюда подается фильтрованная чистая вода жителям города. Протяженность защитного сооружения – 400 метров, высота – до 1,5 метров.
Накануне насосную станцию 1-ого и 2-ого подъема питьевой воды ТОО «Кызылжар Су» посетил первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр. Он дал поручение защитить стратегический объект от паводка.