Роман Скляр поручил защитить стратегический водный объект в Петропавловске

В рамках работ по борьбе с паводками первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр совместно с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым осмотрел дамбы села Тепличное и поселка Кожевенный, насосную станцию 1-ого и 2-ого подъема питьевой воды ТОО «Кызылжар Су». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе инспекции Роман Скляр отметил важность работ по укреплению существующих дамб и увеличению их протяженности с учетом складывающейся паводковой ситуации, обеспечению спецтехникой и мешкотарой.

Сейчас проводятся инженерные работы по защите от подтопления насосных станций ТОО «Кызылжар Су», которые обеспечивают питьевой водой население областного центра. Темпы работы остаются высокими и корректируются в зависимости от паводковой ситуации.

Во время посещения Петропавловского гидроузла, первый вице-премьер подчеркнул, что до прихода воды времени уже нет.

- Сегодня в ходе объезда паводкоопасных участков рассмотрен ряд вопросов, которые необходимо в срочном порядке решать. В первую очередь, это увеличение количества техники и усиление блокировки для проведения противопаводковых мероприятий. Речь идет о физической защите объектов инфраструктуры и населенных пунктов. До прихода большой воды у нас от 7 до 8 дней. Как известно, переливы на Сергеевском водохранилище сейчас составляют более 3 метров. Ожидается, что будет поставлен антирекорд по переливу, он составляет порядка 4 метров. Придет гораздо больше воды, чем в 2017 году. Поэтому сейчас все силы и средства необходимо направить на решение этих вопросов. Сегодня дополнительно все дорожно-строительные компании временно приостановили работу на объектах и будем проводить работу с населением по противопаводковым мероприятиям, — сказал Роман Скляр.

Фото: Правительство РК

Напомним, министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов прибыл в регион для регулирования пропуска воды. На брифинге в СЦК замакима области Канат Дузелбаев сообщил, что паводковая ситуация в области очень сложная, проводится постоянный мониторинг. Наполняемость Сергеевского водохранилища на 8 утра составляет 163%. Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается, перелив на водохранилище составляет 355 см, но пик перелива еще не наступил.

Как сообщалось ранее, свыше 12 тысяч человек борются с паводком в Казахстане. В стране подтоплены 3686 домов.

6 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.