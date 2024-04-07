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    12:07, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Большая вода придет в Петропавловск через неделю

    Большую воду ждут в СКО: под угрозой подтопления Петропавловск
    Фото: ДЧС СКО

    Паводковая ситуация в Северо-Казахстанкой области очень сложная. Об этом заявил заместитель акима региона Канат Дузелбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Паводковая ситуация в области очень сложная, проводится постоянный мониторинг. Наполняемость Сергеевского водохранилища на 8 утра составляет 163%. Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается, перелив на водохранилище составляет 355 см, но пик перелива еще не наступил, - сказал Канат Дузелбаев на брифинге в СЦК

    Замакима напомнил, что в 2017 году перелив составлял 338 см.

    - По прогнозу перелив составит до 4 метров. Это создает угрозу подтоплений трем районом и городу Петропавловску. В зону подтоплений подпадают 845 жилых домов и пять тыс. дач. Ожидаемый приход воды до областного центра 7 - 8 дней. Наиболее сложная обстановка в 8 районах из 13. Покрытие снегом составляет от 38 до 50%, сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов, - добавил Канат Дузелбаев.

    Ранее сообщалось, что на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области перелив воды через гребень плотины возрос до 335 см.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Наводнение Регионы Акимат Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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