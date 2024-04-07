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    08:50, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Выше трех метров - перелив на водохранилище в СКО

    На 85% заполнено Сергеевское водохранилище в СКО
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области перелив воды через гребень плотины возрос до 335 см. До уровня 2017-го года, когда в регионе наблюдались мощные паводки, осталось всего три см, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным филиала РГП «Казгидромет» на 8 часов, за сутки уровень перелива возрос на 125 см. Наполняемость водохранилища – 1 136 млн кубометров, 164%.

    - Согласно еженедельному гидрологическому прогнозу, по бассейну реки Есиль с 28 марта по 4 апреля объем накопленных влагозапасов до Сергеевского водохранилища уменьшился на 2 516 млн кубометров и составляет 4 248 млн, что выше среднемноголетнего значения на 24%. По бассейнам рек Селеты и Шагалалы снег сошел. На 6 - 12 апреля прогнозируемый объем стока по реке Есиль в Сергеевское водохранилище ожидается в объеме 2 400 - 3 600 млн кубометров. По реке Селеты приток в Селетинское водохранилище - 50 - 80 млн кубометров, по реке Шагалалы приток в Шаглинское водохранилище 60 - 100 млн кубометров воды, - сообщила директор филиала Кымбат Мергалимова.

    За сутки гидропосты зарегистрировали по реке Есиль подъемы уровней воды от 29 до 319 см.

    Вода прибывает и на малых реках – от 3 до 147 см.

    Просыпается озеро Большой Тарангул – подъем за сутки составил 32 см. До опасного уровня – 33 см. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Наводнение Регионы Водохранилище Реки Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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