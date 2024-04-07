Выше трех метров - перелив на водохранилище в СКО

На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области перелив воды через гребень плотины возрос до 335 см. До уровня 2017-го года, когда в регионе наблюдались мощные паводки, осталось всего три см, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным филиала РГП «Казгидромет» на 8 часов, за сутки уровень перелива возрос на 125 см. Наполняемость водохранилища – 1 136 млн кубометров, 164%.

- Согласно еженедельному гидрологическому прогнозу, по бассейну реки Есиль с 28 марта по 4 апреля объем накопленных влагозапасов до Сергеевского водохранилища уменьшился на 2 516 млн кубометров и составляет 4 248 млн, что выше среднемноголетнего значения на 24%. По бассейнам рек Селеты и Шагалалы снег сошел. На 6 - 12 апреля прогнозируемый объем стока по реке Есиль в Сергеевское водохранилище ожидается в объеме 2 400 - 3 600 млн кубометров. По реке Селеты приток в Селетинское водохранилище - 50 - 80 млн кубометров, по реке Шагалалы приток в Шаглинское водохранилище 60 - 100 млн кубометров воды, - сообщила директор филиала Кымбат Мергалимова.

За сутки гидропосты зарегистрировали по реке Есиль подъемы уровней воды от 29 до 319 см.

Вода прибывает и на малых реках – от 3 до 147 см.

Просыпается озеро Большой Тарангул – подъем за сутки составил 32 см. До опасного уровня – 33 см.