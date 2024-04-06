Глава государства обратился к казахстанцам из-за сложной паводковой ситуации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Дорогие соотечественники!

Обращаюсь к вам в связи с тяжелой ситуацией с весенними паводками после обильного снеготаяния.

Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы.

Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет.

Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях).

После моей критики и указаний Правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры.

Создан Республиканский штаб во главе с Премьер-министром.

И глава Правительства, и его заместители, и министр по чрезвычайным ситуациям посещают пострадавшие регионы.

Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле.

На борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Вооруженных сил и Комитета национальной безопасности.

Акиматы пострадавших регионов работают в круглосуточном режиме, большую помощь на местах им оказывают несколько десятков тысяч волонтеров.

Ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует, мы эту ситуацию исправим.

Главное — не допустить человеческих жертв.

Обращаясь к гражданам, пострадавшим от наводнения, хочу заявить: ни один из вас не останется без внимания государства, всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все ваши материальные потери будут компенсированы.

Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе.

Правительству и местным органам власти следует продолжить эффективную координацию работы по борьбе с паводками.

На подтопленных территориях требуется обеспечить правопорядок.

По моему приказу Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

Даю поручение Правительству разбронировать государственный материальный резерв, помочь жителям.

Правительству также необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу.

Поручаю направить в регионы, где сохраняется сложная паводковая ситуация, вице-премьеров для координации работы со стороны Правительства. Они будут находиться там до нормализации ситуации.

Информационному штабу необходимо непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах.

Обращаюсь к средствам массовой информации, лидерам мнений и блогерам: не распространяйте непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники.

В такой ситуации особое значение имеют действия, направленные на консолидацию власти и общества.

Прошу граждан доверять только официальным источникам информации.

Выражаю благодарность спасателям, полицейским, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией.

В этот сложный для страны момент как никогда важны единство и сплоченность нашего общества.

Уверен, вместе мы обязательно преодолеем эту стихию!