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    10:26, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    3686 домов подтоплены в Казахстане

    паводок Костанайская область
    Фото: ИА Tobolinfo

    В результате паводков в Казахстане подтопленными остаются 3686 домов. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Подтопленными остаются 3 686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий и 1 822 дачных дома. Это в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, - сказал Кахарман Оразалин.

    Он также сообщил, сколько людей было спасено.

    - С начала паводкового периода спасены 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 200 детей, - уточнил К. Оразалин.

    Ранее сообщалось, что в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области продолжается эвакуация жителей. Спасатели оказывают помощь в эвакуации жителям и их домашним животным. На 08:05 эвакуирован 28 501 человек, в том числе 6 781 ребенок.

    6 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Северо-Казахстанская область Наводнение Регионы Костанайская область Режим ЧС Западно-Казахстанская область Актюбинская область Павлодарская область Паводки Акмолинская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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