РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:09, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Свыше 28 тысяч человек эвакуировали из Кульсары

    Свыше 28 тысяч человек эвакуировали из Кульсары
    Фото: кадр из видео

    Пресс-служба МЧС РК сообщила актуальную информацию по эвакуации жителей города Кульсары, передает агентство Kazinform.

    - В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области продолжается эвакуация жителей. Спасатели оказывают помощь в эвакуации жителям и их домашним животным. На 08:05 эвакуирован 28 501 человек, в том числе 6 781 ребенок, - говорится в сообщении МЧС.

    4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

    В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».

    5 апреля сообщалось, что в городе подтопило 2500 частных жилых домов и административных зданий. Жителей переселяют в более безопасное место.

    По данным МЧС на утро 6 апреля, из города эвакуировали около пяти тысяч человек. Все они размещены в шести временных эвакопунктах. 

    Ночью 7 апреля пресс-служба МЧС сообщила об эвакуации 26 467 жителей, в том числе 5976 детей. По данным акимата на 7 апреля, в Кульсары подтоплено 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.

    Глава государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Кульсары Наводнение Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Видео Эвакуация Происшествия Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!