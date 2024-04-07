РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:52, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 26 тысяч жителей эвакуировали из-за паводков в Атырауской области

    паводки, Атырауская область
    Фото: кадр из видео

    Более 26 тысяч жителей эвакуировали из-за паводков в Жылыойском районе Атырауской области, передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Как сообщили в МЧС, силами местных исполнительных органов, ДЧС, Министерства обороны, полиции, военнослужащих, волонтеров и жителями продолжаются берегоукрепительные работы. Упаковано 46 352 мешкотары, уложено 174 372 тонны инертного материала.

    В городе Кульсары продолжается эвакуация жителей. Спасатели оказывают помощь в эвакуации жителей и их домашних животных. В Жылыойском районе эвакуировано 26 467 жителей, в том числе 5976 детей. 
    По данным акимата, в городе Кульсары подтоплено 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры.

    4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

    В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».

    Теги:
    Атырауская область ДЧС МЧС Кульсары Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Видео Эвакуация Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!