Более 26 тысяч жителей эвакуировали из-за паводков в Атырауской области

Более 26 тысяч жителей эвакуировали из-за паводков в Жылыойском районе Атырауской области, передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в МЧС, силами местных исполнительных органов, ДЧС, Министерства обороны, полиции, военнослужащих, волонтеров и жителями продолжаются берегоукрепительные работы. Упаковано 46 352 мешкотары, уложено 174 372 тонны инертного материала.

В городе Кульсары продолжается эвакуация жителей. Спасатели оказывают помощь в эвакуации жителей и их домашних животных. В Жылыойском районе эвакуировано 26 467 жителей, в том числе 5976 детей.

По данным акимата, в городе Кульсары подтоплено 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры.

4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».