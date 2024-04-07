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    13:11, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Глава Минводы РК прибыл в СКО для регулирования пропуска воды

    Главы Минводы РК прибыл в СКО для регулирования пропуска воды
    Фото: Минводы

    24,5 млн кубометров воды собрано в Петропавловском гидроузле, министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов прибыл в регион для регулирования пропуска воды. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В Петропавловском гидроузле северо-казахстанского филиала РГП «Казводхоз» собрано 24,5 кубометров воды. Нуржан Нуржигитов приехал в регион, чтобы ознакомиться с ходом пропуска паводковых вод и их накопления.

    - Сейчас Петропавловский гидроузел работает в транзитном режиме. С начала паводков сюда прибыло 42 млн кубометров воды, сброс составил 24 млн кубометров. С 4 апреля уровень воды повышается, сегодня он достиг 3,55 метров. В случае притока большого объема паводковых вод гидроузел способно пропускать до 6330 кубометров воды в секунду, - сообщили в Минводы.

    Главы Минводы РК прибыл в СКО для регулирования пропуска воды
    Фото: Минводы РК

    Как отметили в ведомстве, в 2022 году было проведено многофакторное обследование Петропавловского гидроузла.

    Ранее замакима области Канат Дузелбаев сообщил, что паводковая ситуация в области очень сложная, проводится постоянный мониторинг. Наполняемость Сергеевского водохранилища на 8 утра составляет 163%. Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается, перелив на водохранилище составляет 355 см, но пик перелива еще не наступил.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Минводы и ирригации РК Петропавловск Наводнение Регионы Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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