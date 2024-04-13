Насосная станция оказалась в зоне подтопления в Петропавловске

Петропавловск в ближайшие сутки останется без воды. Ситуацию на брифинге прокомментировал аким Петропавловска Серик Мухамедиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Несмотря на сооруженную дамбу, насосная станция оказалась в зоне риска. Вода поднялась до верхнего уровня вала. Началась эвакуация сотрудников.

— С водоснабжением пытались исправить ситуацию как можно быстрее, сотрудники СКРЭК работают. Однако уровень воды дошел до края дамбы, которая защищает насосную. Эвакуируют людей со станции. По поручению первого вице-министра Романа Скляра и акима области Гауеза Нурмухамбетова, мы параллельно с восстановлением энергии начали работы по подаче воды на насосы второго подъема. Источник воды будет на станции второго уровня, работы завершаются. Начнется наполнение очистных сооружений. Пытаемся альтернативно подпитаться от озера Пестрого. Анализ провели, вода норме соответствует, с завтрашнего дня подача воды будет, но пить ее нельзя. Это техническая вода, — сказал С. Мухамедиев.

Общее минимальное потребление воды по городу — 30-40- тысяч кубометров. Если удастся запустить два альтернативных источника, то этот объем будет получен. Если один, то воду будут подавать порционно, чтобы была возможность набрать ее. На насосную привезли дополнительную электростанцию, которая будет подпитывать ее, но пока там вода запускать генератор не будут.

Напомним, вчера утром Петропавловск остался без воды. Лед разрушил опоры линии электропередач, по которым подавалась энергия на насосную станцию. Ранее на самом объекте возводили защитную дамбу, которая должна была спасти от воды.