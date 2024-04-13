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    13:39, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Энергетики из Павлодара едут в Петропавловск

    Энергетики из Павлодара едут в Петропавловск
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    В Петропавловск едут дополнительные силы для восстановления электропередачи. Об этом сообщили в оперативном штабе по паводкам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» направило в Петропавловск три бригады в помощь Северо-Казахстанской РЭК для проведения ремонтов обрушенных опор электропередачи

    Едут три машины МКМ-200 и 11 человек личного состава. Они будут помогать в проведении работ по откачке воды, пробиванию ледяных заторов и бурению ям для отвода воды из районов подтопления.

    Напомним, в Петропавловске со вчерашнего дня нет питьевой воды, город частично обесточен. Лед обрушил опоры линии электропередачи.

    Теги:
    Петропавловск Электроэнергия СКО Регионы Казахстана Павлодар Вода Энергетика Безопасность Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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