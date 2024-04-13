Энергетики из Павлодара едут в Петропавловск

В Петропавловск едут дополнительные силы для восстановления электропередачи. Об этом сообщили в оперативном штабе по паводкам, передает корреспондент агентства Kazinform.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» направило в Петропавловск три бригады в помощь Северо-Казахстанской РЭК для проведения ремонтов обрушенных опор электропередачи

Едут три машины МКМ-200 и 11 человек личного состава. Они будут помогать в проведении работ по откачке воды, пробиванию ледяных заторов и бурению ям для отвода воды из районов подтопления.

Напомним, в Петропавловске со вчерашнего дня нет питьевой воды, город частично обесточен. Лед обрушил опоры линии электропередачи.