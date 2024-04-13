Аким Петропавловска извинился перед жителями за отсутствие воды

В Петропавловске до сих пор не восстановили водоснабжение. К горожанам со словами извинений и разъяснением ситуации через социальные сети обратился аким города Серик Мухамедиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Я приношу свои извинения за предоставленные неудобства. СКРЭК планировала восстановить электроснабжение в течение 4-х часов. Уже 10 часов бригады работают. Но направляющиеся ледяные массы в сторону насосной усложняют процесс. Природная стихия берет свое, такого не было никогда. Повреждены еще четыре опоры. Из-за сложившихся обстоятельств работы продлятся всю ночь. Все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. Мы будем делать все возможное, — сказал С. Мухамедиев.

Он добавил, что осуществляется подвоз во дворы и социальные объекты. По мере набора воды жителями, дислокация машин может меняться, по вопросам точек можете обращаться в диспетчерскую службу ТОО «Кызылжар Су».

— Воды достаточно, цистерны большие — от 10 до 20 тонн. Машин тоже достаточно. Самое главное не поддавайтесь панике! Доверяйте только официальным источникам, — подчеркнул аким Петропавловска.

Напомним, без воды город остался сегодня утром. Произошло аварийное отключение насосной станции.