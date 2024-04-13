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    21:43, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Аким Петропавловска извинился перед жителями за отсутствие воды

    вода
    Фото: pixabay.com

    В Петропавловске до сих пор не восстановили водоснабжение. К горожанам со словами извинений и разъяснением ситуации через социальные сети обратился аким города Серик Мухамедиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Я приношу свои извинения за предоставленные неудобства. СКРЭК планировала восстановить электроснабжение в течение 4-х часов. Уже 10 часов бригады работают. Но направляющиеся ледяные массы в сторону насосной усложняют процесс. Природная стихия берет свое, такого не было никогда. Повреждены еще четыре опоры. Из-за сложившихся обстоятельств работы продлятся всю ночь. Все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. Мы будем делать все возможное, — сказал С. Мухамедиев.

    Он добавил, что осуществляется подвоз во дворы и социальные объекты. По мере набора воды жителями, дислокация машин может меняться, по вопросам точек можете обращаться в диспетчерскую службу ТОО «Кызылжар Су».

    — Воды достаточно, цистерны большие — от 10 до 20 тонн. Машин тоже достаточно. Самое главное не поддавайтесь панике! Доверяйте только официальным источникам, — подчеркнул аким Петропавловска.

    Напомним, без воды город остался сегодня утром. Произошло аварийное отключение насосной станции. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Вода Акимат Видео ЖКХ Акимы
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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