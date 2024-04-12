Единый QR-код для всех банков запустят в Казахстане в 2025 году

Национальную систему единого QR-кода для всех банков планируют запустить в 2025 году. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы работаем в этом направлении. Систему можно называть по-разному: единым QR или QR разных банков, которые взаимочитаемы и взаимопринимаемые. Это техническая сторона вопроса. Можно для простоты называть единым QR. Идея в том, чтобы Национальная платежная корпорация, 100% дочка Нацбанка, создала систему, когда выпускаемые отдельными банками QR-коды были взаимочитаемы. Когда вы приходите в магазин, часто бывает, хотите сделать QR, спрашивают Halyk или Kaspi. Карточкой Halyk невозможно рассчитываться по терминалу Kaspi и наоборот. Я думаю, что это не совсем удобно для потребителей и для банков тоже. Потому что часть транзакций уходит. В итоге человек вместо того, чтобы оплатить QR-ом, платит кэшем, либо другим способом, — сказал Тимур Сулейменов.

Ранее в издании Bloomberg выходило интервью главы Нацбанка об этой системе.

— Не совсем точно там была передана мысль, что мы хотим снизить монополию. У нас действительно два банка занимают около 80% платежного рынка, это не хорошо и не плохо, это сложившаяся ситуация. Мы хотим создать ситуацию, когда транзакции проходят безбарьерно, — отметил Сулейменов.

По его словам, руководства и собственники двух банков активно работают с НБК по внедрению этой системы.

— Никакого противодействия, конфронтации, что мы хотим ослабить, а они сопротивляются, нет. Банки понимают полезность этой системы для потребителей и определенную экономическую выгоду для себя, — подметил председатель НБК.

До конца года планируется внедрение системы в пилотном режиме. В 2025 году единый QR-код запустят для всех банков без исключения.