Более 900 домов подтоплены в СКО

Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области Мурат Кангужинов сообщил, что на 18:00 часов по области остаются подтопленными 910 домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

М. Кангужинов отметил, что паводковая обстановка стабильно напряженная. Основное внимание сосредоточено сейчас на Кызылжарском районе и Петропавловске. Здесь проходят пики паводка.

— Подтоплены 910 домов, дополнительно с утра эвакуировали еще 1,5 тысячи человек. В общем, более 5 тысяч человек. В эвакуационных пунктах находятся 1 058 человек, в том числе 119 детей. Полностью эвакуировали поселок Заречный, Кожевенный, продолжается в Подгоре. В селе Тепличное завершили, в Прибрежном продолжается. Некоторые люди отказываются эвакуироваться заблаговременно. Потом подвергают себя опасности. Спасатели теряют время, в этот момент где-то нужна их помощь. По сухому могли за два часа перевезти, на лодке по течению гораздо дольше. Вода приходит быстро. Для ускорения эвакуации планируем задействовать вертолеты, — сказал М. Кангужинов.

По области — 18 переливов через дороги. В том числе на выезде из Петропавловска, в районе контрольно-пропускного поста «Южный». Проезд пока не закрывают, там есть шандоры, которые пропускают воду.

— Это республиканская дорога, там рядом протекает Есиль. Из-за большого разлива вода дошла до КП, местами выходит на трассу. На движение этот перелив пока не влияет, — сказал М. Кангужинов.

В то же время создалась угроза подтопления Куйбышевского лесничества. По информации акима Петропавловска Серика Мухамедиева, готовится эвакуация населения. В лесничестве проживают около 300 человек.

— Число эвакуированных будет расти. В этом году подтопление происходит в тех районах города, где его никогда не было. Поэтому заранее вывозим людей и животных. Пусть лучше день-два проведут у родных или в эвакопункте. Не придет вода, вернутся в дома, — добавил М. Кангужинов.

В Петропавловске, по прогнозам, подтопленными могут быть 410 домов. По словам акима города, примерно такая ситуация и наблюдается.