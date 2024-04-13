В Атбасарском районе Акмолинской области в связи с паводком объявлено чрезвычайное положение, передает корреспондент агентства Kazinform.

Однако эвакуационные пункты пустуют, потому что местный акимат заранее оповестил общественность о наличии угрозы наводнения. Когда начала приближаться вода, атбасарцы, собравшие документы, покинули свои дома без паники. Некоторые даже, не дожидаясь наводнения, заранее временно переселились к родственникам.

Корреспонденты Kazinform специально побывали в районе, чтобы увидеть все своими глазами.

Центр Атбасарского района город Атбасар находится на расстоянии более 230 километров от Астаны. Около въезда в город протекает река Жабай — источник всей угрозы.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

По словам акима Атбасарского района Аманбека Калжанова, есть несколько причин повышения уровня воды в реке Жабай.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— В реку Жабай впадают две реки, место впадения вблизи Атбасара. К этому нужно прибавить талые воды. В результате ускорилось накопление воды в реке. Во-вторых, осенью выпало много осадков, земля промерзла на 1,5 метра. Это повлияло на процесс впитывания воды в грунт, — сказал руководитель района.

Проанализировав эти факторы, местный акимат понял, что паводок будет сильный. Соответственно, здесь заранее позаботились информировать всех жителей.

Фото: ДЧС Акмолинской области

— В 4:30 часов 10 апреля вода протекла в шести местах 6-метровой земляной дамбы, построенной на окраине города. Потому что уровень воды в реке превысил отметку 6,10 метра, — сказал А.Калжанов.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Дачи, расположенные за дамбой, были полностью затоплены. Остались видны только крыши.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Как сообщила пресс-служба Акмолинского областного департамента по чрезвычайным ситуациям, к противопаводковым мероприятиям были привлечены спасатели ДЧС Акмолинской и Жамбылской областей, курсанты Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина, военнослужащие Национальной гвардии и волонтеры, всего 133 человека, а также 38 единиц техники и 10 мотопомп. Жителей разместили в эвакуационных пунктах.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Фото: ДЧС Акмолинской области

Аким района отметил, что, поскольку угроза наводнения возникает каждый год, комплексные работы по реке Жабай идут постоянно.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— С 2019 года продолжаются работы по очистке дна реки Жабай. Кроме того, мы начали регулирование берегов реки. Стоимость этого проекта составляет около 20 миллиардов тенге. К сожалению, государственная экспертиза за последние четыре года так и не нашла решения. Мы не сидим сложа руки, ежегодно самостоятельно укрепляем земляную плотину, — говорит аким.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

При входе в здание районного акимата мы увидели ожидающих людей. Оказывается, жители, чьи дома были затоплены, регистрируют документы в специальной комиссии.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Как сообщила Наталья Белозерцева, прожившая в Атбасаре 63 года, каждый год уровень воды достигает фундамента здания. И все же, в 2014-м, 2017-м и в этом году вода попала внутрь дома.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— До этого, когда наш дом заливало, акимат выделял соответствующие деньги, и мы проводили ремонтные работы. В этом году мы также надеемся получить такую помощь. Мы не хотим покидать дом, в котором живем с детства. У нас есть сад. Дети тоже не хотят жить в другом доме, — говорит пенсионерка.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Как стало известно, в 2017 году с целью переселения жителей, чьи дома были затоплены, было начато строительство 5-этажного дома. Сейчас большинство живут нем. У тех, кто не захотел переселяться в этом году, жилища остались под водой, а это 87 домов.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Местный житель по имени Олжас также не хочет переселяться в новый многоэтажный дом.

— По моим расчетам, в новом доме дадут однокомнатную квартиру. У меня есть жена и трое детей. Поэтому, нам будет тесно. Думал продать свой дом и купить безопасное жилье, но все упирается в деньги. Даю объявление о продаже, а кто купит такой дом? Хотя и плохой дом, но жить в нем удобно. Есть сад. Всю зиму овощи не покупаем. Мы надеемся, что акимат построит плотины, и наши дома больше не будет затапливать, — говорит он.

Мы заметили, что жители не суетятся. Может быть, потому что они уже пережили два сильных наводнения и уже готовы к подобному.

Тем не менее, спокойным отношением общественности вопрос не решится.

У атбасарцев есть только одно пожелание — чтобы уполномоченные органы серьезно взялись за строительство плотины.