Астанчане нашли на субботнике спрятанные акиматом призы

В Астане участники субботника нашли спрятанные денежные призы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

13 апреля в столице стартовала масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка». Сегодня в городе провели субботник, в котором приняли участие жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, школьники и студенты, ОСИ (КСК) и другие

Ранее акимат сообщал, что в трех локациях города в формате программы «Орел и решка» спрятаны денежные призы в размере 50 тысяч тенге каждый от спонсоров.

Во время субботника определились счастливые обладатели призов. Одну из запрятанных коробок с деньгами нашла в Центральном парке астанчанка Гульнар Султанкулова.

Фото: акимат Астаны

— Я пришла на городской субботник сегодня убирать территорию. Во время уборки я нашла коробку, а в ней оказались деньги. Меня это очень обрадовало. У меня 4 внуков. Покажу этот подарок своим внукам, куплю им сладости. Каждый год мы выходим на субботники, мы хотим, чтобы наш город был красивый, облагороженный, чистый. Этот субботник у нас будет каждую неделю проходить, поэтому призываю всех принимать участие в нем, — поделилась радостью победитель.

Еще одним счастливым обладателем приза в Ботаническом саду сотрудник компании «Жасыл ел» Куанышбек Жуматаев.

— Наша организация занимается уборкой, хорошо же, когда сад такой чистый. Спасибо за то, что так мотивируете людей. Вообще субботники в городе и для нас, жителей, полезны, — отметил он.

Третий счастливчик, обнаруживший контейнер с деньгами пожелал остаться инкогнито, но также выразил благодарность устроителям масштабной экологической акции и приятного сюрприза для ее участников.

Представители предприятий города, ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса, волонтеры и многие другие приняли участие в масштабной акции по очистке и благоустройству столицы.

Напомним, что в стране стартовала республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Масштабная экологическая акция продлится пять недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике.

Первая неделя носит название «Таза өлке» — в течение недели жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций и предприятий будут проводить уборку прилегающих территорий и дворов.

Вторая неделя будет носить название «Киелі мекен» и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

С 20 по 27 апреля неделя «Жасыл аймақ» будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

Период до 4 мая будет носить название «Өнегелі ұрпақ» и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

В последнюю, пятую неделю под названием «Мөлдір бұлақ» будут очищать от мусора окрестности водоемов — рек и озер.