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    23:58, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Астанчане нашли на субботнике спрятанные акиматом призы

    Астанчане нашли на субботнике призы, организованные акиматом
    Фото: акимат Астаны

    В Астане участники субботника нашли спрятанные денежные призы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    13 апреля в столице стартовала масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка». Сегодня в городе провели субботник, в котором приняли участие жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, школьники и студенты, ОСИ (КСК) и другие

    Ранее акимат сообщал, что в трех локациях города в формате программы «Орел и решка» спрятаны денежные призы в размере 50 тысяч тенге каждый от спонсоров.

    Во время субботника определились счастливые обладатели призов. Одну из запрятанных коробок с деньгами нашла в Центральном парке астанчанка Гульнар Султанкулова.

    акимат Астаны
    Фото: акимат Астаны

    — Я пришла на городской субботник сегодня убирать территорию. Во время уборки я нашла коробку, а в ней оказались деньги. Меня это очень обрадовало. У меня 4 внуков. Покажу этот подарок своим внукам, куплю им сладости. Каждый год мы выходим на субботники, мы хотим, чтобы наш город был красивый, облагороженный, чистый. Этот субботник у нас будет каждую неделю проходить, поэтому призываю всех принимать участие в нем, — поделилась радостью победитель.

    Еще одним счастливым обладателем приза в Ботаническом саду сотрудник компании «Жасыл ел» Куанышбек Жуматаев.

    — Наша организация занимается уборкой, хорошо же, когда сад такой чистый. Спасибо за то, что так мотивируете людей. Вообще субботники в городе и для нас, жителей, полезны, — отметил он.

    Третий счастливчик, обнаруживший контейнер с деньгами пожелал остаться инкогнито, но также выразил благодарность устроителям масштабной экологической акции и приятного сюрприза для ее участников.

    Представители предприятий города, ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса, волонтеры и многие другие приняли участие в масштабной акции по очистке и благоустройству столицы.

    Напомним, что в стране стартовала республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Масштабная экологическая акция продлится пять недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике.

    Первая неделя носит название «Таза өлке» — в течение недели жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций и предприятий будут проводить уборку прилегающих территорий и дворов.

    Вторая неделя будет носить название «Киелі мекен» и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

    С 20 по 27 апреля неделя «Жасыл аймақ» будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

    Период до 4 мая будет носить название «Өнегелі ұрпақ» и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

    В последнюю, пятую неделю под названием «Мөлдір бұлақ» будут очищать от мусора окрестности водоемов — рек и озер.

    Теги:
    Астана Акимат Деньги Благоустройство
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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