Акмолинский школьник спас из огня себя и своего брата

В Кокшетау растет 10-летний герой Артур Гаитов. Во время пожара мальчик с загипсованной ногой смог отключить дома рубильник и эвакуироваться вместе с годовалым братом через окно, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, пожар произошел в одном из частных жилых домов города Кокшетау. Так вышло, что дома в это время находились только 10-летний Артур и его годовалый младший брат Эмиль.

— Я сидел на диване, а братишка играл на полу. Услышал взрыв, дверь будто толкнули, думал, это собака, открыл дверь, а там дым и огонь. Потом мы побежали с братишкой в дальнюю комнату, я отключил рубильник и позвонил сразу же маме. Мама вызвала пожарных, а я вылез через окно. Затем указал дорогу пожарным, потому что у нас адрес не написан. Сказал, как лучше пройти. Нас отвели в полицейскую машину и дали попить воды, — рассказал юный герой.

При всем этом сам Артур передвигался в гипсе из-за травмы ноги, но в критической ситуации даже не заметил боли.

Позже отец мальчика признался пожарным, что всегда учит ребенка, что нужно отключать рубильник при пожаре, а если что-то случается с газом, то перекрывать и его. Эти знания пригодились Артуру на практике.