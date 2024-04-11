Адвокаты Бишимбаева заявили об отводе судьи Кульбаевой

Сторона защиты Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в истязании и убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой, заявили об отводе судьи Айжан Кульбаевой в специализированном межрайоном суде Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трансляцию суда над Бишимбаевым прервали. Присяжных заседателей попросили покинуть зал суда.

Суд по делу Бишимбаева: подруга и помощница Салтанат Нукеновой дали показания.

Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила их распространение. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания.

Те, кто опубликовал изображения присяжных заседателей будут привлечены к отвественности.

Ранее в зале суда допросили брата погибшей Айтбека Амангельды, озвучили результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра Салтанат Нукеновой Айнур Нукенова и подруга погибшей Аида Ахмедина, а также независимый эксперт и другие свидетели.

Надеюсь, жена жива: в суде озвучили переписку свидетелей смерти Салтанат Нукеновой.

Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5 ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 статьи 14 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).