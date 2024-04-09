Надеюсь, жена жива: свидетель рассказал о смерти Салтанат Нукеновой

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны проходит заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сегодня допросили сотрудника, ремонтирующего помещение ресторана BAU Данияра Меирбекова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Прокурор зачитала переписку с контактом «Карлыгаш BAU».

— В 02:27 9 ноября Меирбеков пишет: «Директор обратно вернулся назад, сидят в випке». Ответа от Карлыгаш нет.

В 6:35 он отправляет фото выполненных работ и сообщение: «Стену, где висят картины вторую половину не дали доделать — Куандык буянит».

6:57: «Кажется, випку перевернул верх дном, надеюсь, жена жива».

(…)

7:50 «Мы уходили, он либо избивал, либо портил имущество».

Далее Карлыгаш говорит о том, что за недостачу придется платить, — зачитали в зале суда.

Во время допроса в зале суда сторона обвинения спросила Данияра Меирбекова, видел ли он ранее конфликты между супругами.

— За 10 дней до этого случая там погромы были намного больше и было громче. Было слышно, как переворачивали столы, — ответил свидетель.