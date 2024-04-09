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    10:48, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Надеюсь, жена жива: свидетель рассказал о смерти Салтанат Нукеновой

    суд по делу Бишимбаева
    Фото: скрин с трансляции суда по делу Бишимбаева

    В специализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны проходит заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сегодня допросили сотрудника, ремонтирующего помещение ресторана BAU Данияра Меирбекова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Прокурор зачитала переписку с контактом «Карлыгаш BAU».

    — В 02:27 9 ноября Меирбеков пишет: «Директор обратно вернулся назад, сидят в випке». Ответа от Карлыгаш нет.

    В 6:35 он отправляет фото выполненных работ и сообщение: «Стену, где висят картины вторую половину не дали доделать — Куандык буянит».

    6:57: «Кажется, випку перевернул верх дном, надеюсь, жена жива».

    (…)

    7:50 «Мы уходили, он либо избивал, либо портил имущество».

    Далее Карлыгаш говорит о том, что за недостачу придется платить, — зачитали в зале суда.

    Во время допроса в зале суда сторона обвинения спросила Данияра Меирбекова, видел ли он ранее конфликты между супругами.

    — За 10 дней до этого случая там погромы были намного больше и было громче. Было слышно, как переворачивали столы, — ответил свидетель.

    В столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева. 

    Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5 ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 статьи 14  (Рецидив особо тяжкого преступления).

    Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

    Брат погибшей Айтбек Амангельды показал фотографии с синяками на лице Салтанат Нукеновой в зале суда.

    Куандык Бишимбаев не признал себя виновным в убийстве с особой жестокостью. 

    По результатам экспертизы, травмы на теле Салтанат не характерны для падений, ее смерть наступила через 6-8 часов после получения травм. 

    Тело было накрыто с головой: врач рассказал, в каком виде обнаружил погибшую Салтанат Нукенову.

    — Она была накрыта с головой. Ее лицо было скрыто тоже. Полностью открыли одеяло, глаза были открыты, рот был закрыт, челюсть была сомкнута, — ответил Нурлан Мухамбердинов.

    Ранее в суде дала свои показания двоюродная сестра Салтанат Нукеновой Айнур Нукенова.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Бытовое насилие Судебный процесс Суд присяжных Астана Убийство Суды Дело Бишимбаева
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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