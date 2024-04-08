Тело было накрыто с головой: врач рассказал, в каком виде обнаружил погибшую Салтанат Нукенову

В ходе судебного заседания по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева врач выездной бригады Есильского района скорой помощи Нурлан Мухамбердинов рассказал, в каком состоянии он обнаружил Салтанат Нукенову, приехав на место происшествия в день ее смерти, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По приезду в ресторан нас встретил молодой человек на улице и сопроводил на второй этаж на лифте в vip-комнату. Мы с подсудимым не разговаривали, поднялись. На диване лежит женщина без одежды, накрытая одеялом. Сразу же приступили к осмотру. Уложили на пол, начали реанимационные мероприятия. Двое мужчин разговаривали, я попросил их выйти, чтобы не мешали. Это был Бишимбаев и Байжанов, они вышли. Я попросил помощника подключить к аппаратуре. К этому времени пациент был без сознания, пульс отсутствовал. Дыхание и сердцебиение отсутствовало. Кожный покров был холодный и бледный зрачки были расширены, — рассказал Нурлан Мухамбердинов.

Врач также описал телесные повреждения, которые получила Нукенова.

— Видимые телесные повреждения — это гематома лица, носа, подбородка, около глаза синяк, ссадина была, гематома таза и голени с правой стороны. В мониторе сразу было видно полное прекращение сердечной деятельности. Зафиксировали, сделали ЭКГ. Я попросил Байжанова подойти и дать ее паспортные данные. Он вышел и принес ИИН. Сообщил старшему врачу диагноз — труп до приезда скорой помощи. Сразу сообщил в 102 о телесных повреждениях. Потом приехала полиция, сдал труп и в 10:39 мы выехали с поста, — сказал он.

Сторона обвинения задала вопрос врачу скорой помощи о том, в каком виде он обнаружил погибшую по приезду в ресторан.

— Она была накрыта с головой. Ее лицо было скрыто тоже. Полностью открыли одеяло, глаза были открыты, рот был закрыт, челюсть была сомкнута, — ответил Нурлан Мухамбердинов.

Ранее в суде дала свои показания двоюродная сестра Салтанат Нукеновой Айнур Нукенова.

Кроме того, в ходе судебного процесса сторона защиты Куандыка Бишимбаева представила суду блокнот подсудимого, в котором имеется запись, якобы написанная Салтанат Нукеновой.

Напомним, судебное заседание в отношении К.Бишимбаева проходит в СМУСе Астаны с участием присяжных заседателей и транслируется в прямом эфире на YouTube-канале ВС.

В столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев обвиняется по статьям. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание),. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

Брат погибшей Айтбек Амангельды показал фотографии с синяками на лице Салтанат Нукеновой в зале суда.

Куандык Бишимбаев не признал себя виновным в убийстве с особой жестокостью.

Защита Бишимбаева ввела суд и остальных участников процесса в заблуждение.

По результатам экспертизы, травмы на теле Салтанат не характерны для падений, ее смерть наступила через 6-8 часов после получения травм.

Куандык Бишимбаев заявил, что пытался покончить жизнь самоубийством не только в день смерти женщины, но и в камере СИЗО. Прокурор Саяхат Нурбеков опроверг его слова наблюдениями за обвиняемым в СИЗО.