Верховный суд привлечет к ответственности СМИ, опубликовавшие фото присяжных по делу Бишимбаева

По Закону о СМИ наказанию подлежат собственник, распространитель, главный редактор средства массовой информации, а также авторы распространяемых материалов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

В ходе процесса председательствующая по делу неоднократно предупреждала о запрете на фото-видеосъемку коллегии присяжных заседателей, а также на распространение их изображений.

– Запрет установлен в целях исключения любой возможности оказать давление на присяжных. Нарушение этого запрета расценивается как попытка оказания давления на суд. Согласно действующего законодательства воздействие на суд средствами массовой информации влечет установленную ответственность. При этом по Закону о СМИ наказанию подлежат собственник, распространитель, главный редактор средства массовой информации, а также авторы распространяемых материалов, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

В связи с этим, суд инициировал процедуру привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила их распространение. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания.

Ранее в зале суда допросили брата погибшей Айтбека Амангельды, озвучили результаты экспертизы, свои показания двоюродная сестра Салтанат Нукеновой Айнур Нукенова и подруга погибшей Аида Ахмедина, а также независимый эксперт и другие свидетели.

Надеюсь жена жива: в суде озвучили переписку свидетелей смерти Салтанат Нукеновой.

Напомним, судебное заседание в отношении К.Бишимбаева проходит в СМУСе Астаны с участием присяжных заседателей и транслируется в прямом эфире на YouTube-канале ВС.

В столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев обвиняется по статьям. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание),. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

Брат погибшей Айтбек Амангельды показал фотографии с синяками на лице Салтанат Нукеновой в зале суда.

Куандык Бишимбаев не признал себя виновным в убийстве с особой жестокостью.

Защита Бишимбаева ввела суд и остальных участников процесса в заблуждение.

По результатам экспертизы, травмы на теле Салтанат не характерны для падений, ее смерть наступила через 6-8 часов после получения травм.

Куандык Бишимбаев заявил, что пытался покончить жизнь самоубийством не только в день смерти женщины, но и в камере СИЗО. Прокурор Саяхат Нурбеков опроверг его слова наблюдениями за обвиняемым в СИЗО.

Позже адвокаты Бишимбаева представили суду запись, якобы написанную погибшей.