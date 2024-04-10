СМИ запретили вести трансляцию с зала судебного разбирательства по делу Бишимбаева

Судья Айжан Кульбаева сегодня в начале судебного заседания по делу Куандыка Бишимбаева рассказала о том, что 9 апреля в СМИ появились фото и видеоизображение присяжных заседателей. В связи с этими СМИ запрещено присутствовать в зале суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Средствам массовой информации было разъяснено, что если их присутствие в зале судебного заседания будет мешать нормальной работе суда, то суд будет вынужден удалить их с зала суда Неподчинение председательствующего в зале суда может повлечь соответствующую ответственность, — озвучила судья.

Суд проведет проверку для выяснения тех, кто опубликовализображения присяжных заседателей. Также судья постановила удалить из интернетаизображения присяжных.

Напомним, судебное заседание в отношении К.Бишимбаева проходит в СМУСе Астаны с участием присяжных заседателей и транслируется в прямом эфире на YouTube-канале ВС.

В столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев обвиняется по статьям. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание),. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

Брат погибшей Айтбек Амангельды показал фотографии с синяками на лице Салтанат Нукеновой в зале суда.

Куандык Бишимбаев не признал себя виновным в убийстве с особой жестокостью.

Защита Бишимбаева ввела суд и остальных участников процесса в заблуждение.

По результатам экспертизы, травмы на теле Салтанат не характерны для падений, ее смерть наступила через 6-8 часов после получения травм.

Куандык Бишимбаев заявил, что пытался покончить жизнь самоубийством не только в день смерти женщины, но и в камере СИЗО. Прокурор Саяхат Нурбеков опроверг его слова наблюдениями за обвиняемым в СИЗО.

Позже адвокаты Бишимбаева представили суду запись, якобы написанную погибшей.