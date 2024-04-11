Суд по делу Бишимбаева: подруга и помощница Салтанат Нукеновой дали показания

В Специализированном межрайоном суде города Астаны прошло еще одно заседание по делу экс-министра Куандыка Бишибаева, который обвиняется в истязании и убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года. На сегодняшнем заседании подруга рассказала об отношениях пары, а помощница представила фото Салтанат с синяками и переписку, передает корреспондент агентства Kazinform.

Салтанат Нукенова в переписке со своей подругой Аидой Ахмединой сообщила, что она испытывает жалость к Бишимбаеву.

– Его жалко тоже, не знаю, как дальше будет. Я должна делать, как он говорит, и не дай Бог, я возражу – это скандал. Через день скандалы до утра, второй раз – в Алматы, я хотела уехать с вещами, он мне волосы вырвал и это не раз было. Он несколько раз меня за волосы держал и кричал. Я постоянно ухожу и он перестал поднимать руки, работа с психологом якобы помогает. Я после тех случаев боюсь кому-то писать и с кем-то общаться о нем и наших отношениях, – зачитала переписку между подругами гособвинитель.

Также из переписки с подругой стало известно, что Салтанат Нукенова считала, что Куандык Бишимбаев будет ей мстить.

– Да, он любит маниакально, это не любовь. Я все это сейчас изучаю, я для этого сбежала в Павлодар. Я вымотана, постоянно молчу, чтобы избежать скандала. (...) Я не вступаю в диалог. Он будет всем ныть про любовь, про то, какая я плохая. Если я не поведусь на все его уговоры, он начнет мстить, я пока неделю пережду, потом маме скажу про вещи. (...) Папа тоже сказал, что он не даст мне житья, – написала Салтанат Нукенова подруге.

Адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов засомневался, что эта переписка реальна и попросил Ахмедину предоставить ее телефон. На что та ответила, что экран мобильного разбил ее сын. Адвокат потерпевшей стороны выразил протест, мотивировав это тем, что на стадии досудебного расследования адвокаты ознакомились с протоколами выемки.

Помимо этого, в переписке озвучили еще одно сообщение от Салтанат Нукеновой Аиде.

– У меня есть фото, где я избита. И у Айтыма есть. Там лица нет. (...) Он сказал, что не отпустит, так как у моей семьи есть фото с побоями и что мы его опубликуем и будем деньги с него тянуть. Он просил сделать видео, где я голая, чтобы у него тоже был рычаг на меня и что это его гарантия, что никто его не будет шантажировать. Я ему говорила: «Ты монстр просто», но я знала, что без видео он меня не отпустит, – зачитала прокурор.

Далее показания дала Анар Тасова, которая на протяжении трех лет работала помощницей погибшей. Анар рассказала, что Бишимбаев записывался на консультации по астрологии через нее. Судя озвученной переписке с погибшей, Салтанат несколько раз просила помощницу покупать подарки для матери Куаундыка, при этом, пара часто ссорилась.

Анар Тасова в суде заявила, что когда Нукенова ей звонила ночью, то просила ее забрать. В этот момент Бишимбаев перехватывал у нее телефон и кричал: «Хватит звонить своей Анаре».

– Я сказала Салте, что она всегда может приехать ко мне. Каждую ночь я готовилась к тому, что она может приехать ко мне домой. 5 июля в 4 утра звонила Салтанат и отправила фото с подписью «Куда я могу приехать с чемоданом? Какие кафе работают с утра», я позвонила ей. Она попросила забрать ее в 17:40. Она сказала, что у нее в это время рейс. Я приехала к ней, но она была без чемодана. Первое что я заметила, что она была очень расстроена. Опустошенный взгляд. Она села вперед, и я поворачиваю голову к Салтанат и вижу, что у нее с левой стороны были следы от удушья и веревки. Вся левая сторона была в синяках, – заявила Анар Тасова.

В ходе допроса свидетеля сторона защиты Бишимбаева пыталась оказать давление на помощницу погибшей. Его остановила судья Айжан Кульбаева. Она посоветовала не оказывать давление на свидетеля.

Анар Тасова показала участникам заседания фотографию Нукеновой с синяками на шее от 5 июля 2023 года.

Адвокаты защиты Бишимбаева попросили заслушать показания других судмедэкпертов, которые также участвовали в первичной и гистологической экспертизах. Судья отказала в удовлетворении этого ходатайства. На что адвокат защиты Лейла Рамазанова заявила, что «не видела ни одного уголовного дела, где эксперт не допрашивался». Судья Кульбаева специально для присяжных отметила, что в некоторых уголовных делах эксперты не приглашаются и даже не допрашиваются.

Адвокат защиты Байжанова заявил, что у двоюродного брата подозреваемого в убийстве есть свой ключевой свидетель.

– После выступления и дачи показания Байжановым, мы будем ходатайствовать пригласить очень важного свидетеля. Скажем так, он очевидец того дня, – сказали адвокаты защиты Байжанова в зале суда.

Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные ранее СМИ материалы, а также запретила их распространение.

В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания.

Те, кто опубликовал изображения присяжных заседателей будут привлечены к отвественности.

Ранее в зале суда допросили брата погибшей Айтбека Амангельды, озвучили результаты экспертизы, свои показания двоюродная сестра Салтанат Нукеновой Айнур Нукенова и подруга погибшей Аида Ахмедина, а также независимый эксперт и другие свидетели.

Надеюсь жена жива: в суде озвучили переписку свидетелей смерти Салтанат Нукеновой.

Напомним, судебное заседание в отношении К. Бишимбаева проходит в СМУСе Астаны с участием присяжных заседателей и транслируется в прямом эфире на YouTube-канале ВС.

В столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев обвиняется по статьям. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание),. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

Брат погибшей Айтбек Амангельды показал фотографии с синяками на лице Салтанат Нукеновой в зале суда.

Куандык Бишимбаев не признал себя виновным в убийстве с особой жестокостью.

Защита Бишимбаева ввела суд и остальных участников процесса в заблуждение.

По результатам экспертизы, травмы на теле Салтанат не характерны для падений, ее смерть наступила через 6-8 часов после получения травм.

Куандык Бишимбаев заявил, что пытался покончить жизнь самоубийством не только в день смерти женщины, но и в камере СИЗО. Прокурор Саяхат Нурбеков опроверг его слова наблюдениями за обвиняемым в СИЗО.

Позже адвокаты Бишимбаева представили суду запись, якобы написанную погибшей.