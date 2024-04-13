В Атбасарском районе Акмолинской области введено чрезвычайное положение

Сохраняется угроза наводнения в Атбасарском районе Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уровень воды в реке Жабай поднялся до 6,10 метра, затоплено 127 частных домов. Кроме того, водой залило подвалы двух школ.

В реку Жабай впадают три реки. В годы обильного половодья атбасарцев беспокоит ее разлив.

Сильные паводки зарегистрированы в 2014 году, в 2017 году и в текущем году.

Несмотря на то, что сегодня уровень реки снизился примерно до 5 метров, опасность сохраняется.

Как сообщил аким Атбасарского района Аманбек Калжанов, в настоящее время жители затопленных домов регистрируют свои документы в специальной комиссии. Позднее члены комиссии обойдут дома, чтобы определить размеры ущерба.

— Для переселения жителей затопленных домов в 2017 году было начато строительство 5-этажного дома. Сейчас большинство живут в нем. У 87 домовладельцев, которые не захотели переселяться, дома в этом году опять затопило водой. Если захотят переселиться в многоэтажный дом, квартиры готовы. Если не захотят переселяться, мы проведем ремонт их домов, — сказал аким района.

Отметим, в Атбасарском районе открыто 7 эвакуационных пунктов. Но все они пустуют. Жители предпочитают временно жить у родственников.