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    20:26, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    В Атбасарском районе Акмолинской области введено чрезвычайное положение

    Эвакуация людей в Буландынском районе Акмолинской области
    Фото: Kazinform

    Сохраняется угроза наводнения в Атбасарском районе Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уровень воды в реке Жабай поднялся до 6,10 метра, затоплено 127 частных домов. Кроме того, водой залило подвалы двух школ.

    В реку Жабай впадают три реки. В годы обильного половодья атбасарцев беспокоит ее разлив.

    Сильные паводки зарегистрированы в 2014 году, в 2017 году и в текущем году.

    Несмотря на то, что сегодня уровень реки снизился примерно до 5 метров, опасность сохраняется.

    Как сообщил аким Атбасарского района Аманбек Калжанов, в настоящее время жители затопленных домов регистрируют свои документы в специальной комиссии. Позднее члены комиссии обойдут дома, чтобы определить размеры ущерба.

    — Для переселения жителей затопленных домов в 2017 году было начато строительство 5-этажного дома. Сейчас большинство живут в нем. У 87 домовладельцев, которые не захотели переселяться, дома в этом году опять затопило водой. Если захотят переселиться в многоэтажный дом, квартиры готовы. Если не захотят переселяться, мы проведем ремонт их домов, — сказал аким района.

    Отметим, в Атбасарском районе открыто 7 эвакуационных пунктов. Но все они пустуют. Жители предпочитают временно жить у родственников.

    Теги:
    Подтопления Наводнение Режим ЧС Видео Эвакуация Паводки Акмолинская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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