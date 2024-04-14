С начала паводкового периода спасено 99 869 человек, из них 36 594 ребенка. Сейчас в эвакуационных пунктах находятся 3 194 ребенка. А именно в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях. Об этом сообщила на брифинге в СЦК Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 54 эвакуационных пункта размещены в школах, общежитиях и интернатах. Детям созданы все необходимые условия для полноценного питания и обучения, по мере необходимости обеспечиваются одеждой, обувью, канцелярией и техническими средствами, — рассказала Д. Закиева.

По словам Уполномоченного по правам ребенка в РК, более 400 школьных психологов работают в пунктах эвакуации, оказывают психологическую помощь детям и гражданам, пострадавшим от паводков. В правительстве разработали алгоритм работы с детьми, размещенными в эвакуационные центры.

Она отметила, что первоочередной задачей является обеспечение детей обучением и летним отдыхом до окончания паводков и завершения восстановительных работ. Учебный процесс в дистанционном формате сейчас продолжается в 184 казахстанских школах, где обучаются 150 тысяч учеников. Учащихся начальных классов, которые находятся сейчас в эвакуационных центрах, начали отправлять в 11 детских оздоровительных лагерей, расположенных в городах Алматы, Шымкент, Тараз, Костанай, Павлодар, Конаев, на курорте Боровом и Балхаше, где они смогут спокойно продолжить учебу. Учеников 5-8 классов разместят в интернатах школ «Дарын», БИЛ, НИШ. 9-11 классы будут размещены в колледжах и вузах, уточнила Динара Закиева.

— Недавно я съездила в эвакуационный пункт в городе Актобе, встретилась с детьми и их семьями. Вчера посетила эвакуационный пункт в Бейнеу, где сейчас находятся эвакуированные дети из Атырауской области. У родителей и детей хорошее настроение, конечно, переживают за будущее, но не падают духом. Благодарим всех казахстанцев за помощь, — добавила Уполномоченный по правам ребенка в РК.

В каждом регионе уполномоченные по правам детей ведут активную работу по оказанию помощи семьям и детям. Глава государства уделяет особое внимание вопросам обеспечения благополучия детей.