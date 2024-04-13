В Петропавловске идет эвакуация жителей Кожевенного поселка и подгорной части города. Вода разрушила дамбу, которую так активно и с большой надеждой помогали укреплять сами жители микрорайона Подгора, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вода идет быстро и с большим напором. Возведенные обвалования не справляются с таким объемом и силой стихии.

О том, каким сильным является течение, можно судить по видеокадрам, распространенным департаментом полиции. Взрослые мужчины едва удерживают людей, которых сбивает с ног поток воды.