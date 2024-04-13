Вода сбивает с ног — полицейские эвакуируют жителей окраин Петропавловска
В Петропавловске идет эвакуация жителей Кожевенного поселка и подгорной части города. Вода разрушила дамбу, которую так активно и с большой надеждой помогали укреплять сами жители микрорайона Подгора, передает корреспондент агентства Kazinform.
Вода идет быстро и с большим напором. Возведенные обвалования не справляются с таким объемом и силой стихии.
О том, каким сильным является течение, можно судить по видеокадрам, распространенным департаментом полиции. Взрослые мужчины едва удерживают людей, которых сбивает с ног поток воды.
— Во время объезда улицы Рыжова в Кожевенном поселке начальник управления полиции Петропавловска Марат Жумалиев, заместители начальника департамента полиции Аскар Мухаметкалиев и Айдос Идрисов заметили двоих мужчин, которые из-за сильного течения прибывающей воды не смогли выбраться самостоятельно. Спустились в воду по пояс, под руки затащили мужчин в безопасную кабину машины. Братья Юрий и Николай Закатырины и их кошка спасены. Полицейские и спасатели продолжают эвакуацию и патрулирование паводкоопасных участков, — сообщили в пресс-службе.