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    15:13, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Вода сбивает с ног — полицейские эвакуируют жителей окраин Петропавловска

    Полицейские помогают в эвакуации людей в Петропавловске
    Фото: Polisia.kz

    В Петропавловске идет эвакуация жителей Кожевенного поселка и подгорной части города. Вода разрушила дамбу, которую так активно и с большой надеждой помогали укреплять сами жители микрорайона Подгора, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вода идет быстро и с большим напором. Возведенные обвалования не справляются с таким объемом и силой стихии.

    О том, каким сильным является течение, можно судить по видеокадрам, распространенным департаментом полиции. Взрослые мужчины едва удерживают людей, которых сбивает с ног поток воды.

    — Во время объезда улицы Рыжова в Кожевенном поселке начальник управления полиции Петропавловска Марат Жумалиев, заместители начальника департамента полиции Аскар Мухаметкалиев и Айдос Идрисов заметили двоих мужчин, которые из-за сильного течения прибывающей воды не смогли выбраться самостоятельно. Спустились в воду по пояс, под руки затащили мужчин в безопасную кабину машины. Братья Юрий и Николай Закатырины и их кошка спасены. Полицейские и спасатели продолжают эвакуацию и патрулирование паводкоопасных участков, — сообщили в пресс-службе.

    Теги:
    Пострадавшие Петропавловск СКО Полицейские Наводнение Регионы Полиция Эвакуация Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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