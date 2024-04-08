Жители Петропавловска защищают свой микрорайон от подтопления

В Петропавловске жители микрорайона, расположенного в подгорной части города, помогают местным властям и спасателям в проведении противопаводковых мероприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жительница микрорайона Наталья Чиркова рассказала, что второй день подряд инициативная группа занимается наполнением мешкотары инертными материалами. Затем эти мешки укладывают вдоль объездной дороги, чтобы защитить ее от прихода большой воды.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

— У нас есть группа в WhatsApp, в ней около 800 человек, но в микрорайоне почти тысячу домов. Решили, что должны помочь защитить свои дома, которые находятся в зоне подтоплений. Нам привозят мешки, мы наполняем песком и глиной. Потом техника забирает мешкотару, укладывают вдоль дороги. Вчера работали почти 50 человек, сегодня — 30. Кто-то приезжает, кто-то уезжает, но работы не останавливаем, — сказал Наталья Чиркова.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

К жителям города сегодня обратился аким Петропавловска Серик Мухамедиев. Он попросил людей заранее эвакуироваться из зон подтопления и поблагодарил инициативную группу из Подгорья.